Vláda nezavede úhradu lékařům za vystavení e-neschopenky

Úhradu za vydání e-neschopenky podpořil v říjnu poslanecký výbor pro zdravotnictví. Ministerstva práce i zdravotnictví ale úkon platit odmítají, podle obou ministrů je to povinnost toho druhého. Elektronické neschopenky se budou používat od ledna příštího roku. Babiš před dvěma týdny řekl, že lékaři chtějí za vystavení 100 korun.

Vojtěch dnes uvedl, že vláda dnes záležitost probírala. "Shodli jsme se na tom, že v tuto chvíli neplánujeme hradit nad rámec toho, co je stávající úhrada. Převážil názor v tom smyslu, že jde o krok, který by měl zjednodušovat celý proces, tím pádem nedává tolik smysl dávat novou úhradu," uvedl. Podle premiéra by mohla úhrada lékaře motivovat, aby neschopenek vydávali víc.

Elektronické neschopenky měly původně fungovat od letošního ledna. První Babišova vláda ale chtěla projekt zrušit a připravit nový od roku 2021. Po nástupu Maláčové se práce na e-neschopence obnovily, spuštění se ale odložilo na leden 2020.