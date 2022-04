Vláda snižuje spotřební daň na pohonné hmoty, urychlí nákup vojenského materiálu

Ke snížení spotřební daně delší dobu vyzývali vládu mimo jiné dopravci, podle kterých dosavadní opatření vlády byla pro ně nedostatečná. Snížení spotřební daně bude podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) platné od 1. června do 30. září.

"Pomůže to všem občanům, kteří potřebují jezdi autem, i všem dopravcům. Toto opatření pomůže všem lépe snášet nárůsty cen, které způsobila ruská agrese na Ukrajině," uvedl premiér. Podle Stanjury ještě vláda bude muset najít správnou legislativní cestu, aby byla novela zákona o spotřební dani schválena Parlamentem co nejrychleji.

Podle dat společnosti CCS činila v březnu průměrná cena za litr 46 korun. Šlo o výrazné zdražení, od října loňského do února letošního roku se totiž držela mezi 35 a 37 korunami za litr.

Vláda také v reakci na růst cen pohonných hmot v souvislosti s válkou na Ukrajině schválila balíček novel zákonů, které ruší povinné přimíchávání biosložky do pohonných hmot a silniční daň pro osobní automobily, autobusy a nákladní auta do 12 tun. Součástí vládního balíčku jsou i daňová opatření na podporu elektromobility.

Vláda schválila rychlejší nákup vojenského materiálu za 48 miliard korun

Vláda schválila urychlení nákupu vojenského materiálu a některých modernizačních projektů v letech 2022 až 2024 v celkové výši 48 miliard korun. Na dnešní tiskové konferenci to oznámili premiér Petr Fiala a ministryně obrany Jana Černochová (oba ODS).

Zároveň kabinet dnes schválil plán legislativních změn s cílem posílení a zvýšení schopnosti reakce českých ozbrojených sil na vojenské i nevojenské krize a zajištění stabilního financování obrany v dlouhodobém horizontu, doplnila ministryně.

"V krátké době vláda schválila urychlení nákupu a legislativní změny, které jsou nutné k zajištění dlouhodobého financování naší armády a obrany, uvedl Fiala. Cílem je podle něj nejpozději v roce 2025 dosáhnout výdajů na obranu ve výši dvou procent hrubého domácího produktu.

Kromě urychlení některých projektů vyplývajících ze strategických dokumentů chce vláda upřednostnit český obranný průmysl. "Chceme, aby se přidaná hodnota vynaložených prostředků do obrany České republiky pozitivně promítla i v naší ekonomice," konstatovala Černochová.

Legislativní změny podle ní zahrnují například zrychlení vysílaní vojáků v případě, že bude nutné řešit urychlené návraty českých občanů z jiných zemí a bude to vyžadovat pomoc armády. Součástí je též novela zákona o veřejných zakázkách, uvedla ministryně.

Na Ukrajinu poputuje další dodávka vojenského materiálu

Vláda schválila další dodávku vojenského materiálu na Ukrajinu v hodnotě 133 milionů korun. Na dnešní tiskové konferenci to oznámila ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Materiál nespecifikovala.

Celková hodnota darovaného materiálu Ukrajině činí 1,1 miliardy korun. Z bezpečnostních důvodů ale resort obrany již delší dobu neuvádí, jaký vojenský materiál na pomoc napadené zemi posílá.

Wall Street Journal v úterý napsal s odvoláním na představitele českého ministerstva obrany, že Česko poslalo na Ukrajinu více než desítku modernizovaných tanků sovětské výroby T-72M. Neoficiální informace, že ČR poslala několik desítek starších tanků T-72 a bojových vozidel pěchoty, předtím česká armáda nepotvrdila.

Ministryně obrany v úterý uvedla, že věří, že Česko posílá na Ukrajinu zásadní vojenský materiál. Konkrétně se však o obsahu dodávek bavit nechtěla.

"Zvídavost je lidská a chápu ty, kdo chtějí zjistit, co na Ukrajinu dodáváme. Promiňte, nemohu vám k tomu říct víc. Zuří tam válka a nebudeme vrahům s písmenem Z nic usnadňovat!" napsala na twitteru.

Předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) v pondělí mimo jiné v návaznosti na jednání s předsedou ukrajinské Nejvyšší rady Ruslanem Stefančukem uvedla, že Ukrajině je možné pomoci například dodávkou protivzdušné obrany, protiraketové techniky nebo tanků.

Policisté, hasiči a vězeňští dozorci dostanou proplacené přesčasy

Vláda dnes rozhodla o proplacení přesčasů policistů, hasičů a vězeňské služby během nouzového stavu vyhlášeného kvůli vlně uprchlíků z Ukrajiny, kterou napadla ruská vojska. U policie činí suma 87,6 milionu korun, u hasičů 21 milionů korun, řekl novinářům po jednání ministr vnitra vicepremiér Vít Rakušan (STAN).

Všechny přesčasy odpracované v nouzovém stavu spojeném s migrační krizí se podle ministra evidují.

Vnitro zároveň podle dřívějšího prohlášení Rakušana chystá kvůli proplácení přesčasů za nouzového stavu legislativní změnu, která má přinést systémové řešení. Budoucí legislativa by podle ministra neměla být v neproplácení 150 hodin přesčasové práce za nouzového stavu tak přísná jako nyní.