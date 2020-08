Vláda vůbec není na skutečné krize připravená. Vojtěch už měl být odvolán, říká politolog Mrklas pro EZ

Jak obecně hodnotíte postoj vlády na začátku pandemie? Bylo správné tehdy přijímat drastická opatření? Jak se to projevilo na preferencích stran zastoupených v Poslanecké sněmovně?

O tom se budou vést polemiky ještě dlouho. Zatím vlastně vůbec není jasné, jestli celou pandemií lépe prošly země, které zvolily tvrdší, nebo naopak liberálnější přístup. To ukáže teprve čas, další epidemiologický, ale i ekonomický vývoj. Vládní opatření byla každopádně přijata velkou částí společnosti a upevnilo to postavení premiéra a jeho strany ANO. Jinak to zatím větší vliv na preference, zdá se, nemělo. To horší náš ale patrně čeká, takže vyčkejme.

Mohla se vláda na pandemii lépe připravit? Ačkoliv má existovat pandemický plán, vypadalo to spíš na čirou improvizaci.

Zejména se ukázalo, že vláda rozhodně není sborem krizových manažerů. Především fungování Andreje Babiše všechny, kdo chtějí vidět a vnímat, přesvědčilo, že žádným takovým manažerem není. V mnoha ohledech to byla čirá improvizace. Ze začátku navíc notně podceněná jako něco, co rychle přejde a dají se na tom skoro zdarma získat body. Když bylo jasné, že to tak není, vláda se začala chovat racionálněji. Co se ekonomicky týče, je to ale opět návrat k čirému populismu a improvizaci.

Co si myslíte o vystupování prezidenta Zemana a premiéra Babiše během nouzového stavu? Narážím teď například na doporučení hlavy státu českým hercům, aby rozveselovali důchodce v sociálních zařízení, ačkoliv byly návštěvy v nich zcela zakázané. Velkého ohlasu se dostalo i Velikonocům u premiéra Babiše, který svojí drahou polovičku šupal dvoumetrovou pomlázkou, aby ukázal lidem, jak lze během koledy dodržet povinné rozestupy.

Skoro bych řekl, že to ani nestojí za komentář. Radši.

Jak hodnotíte aktivitu opozice během koronavirové krize? Podařilo se některému z jejích představitelů na sebe upozornit a zlepšit si své postavení na politickém trhu?

Opozice pořád doplácí na to, že je roztříštěná, a to se zkrátka nezmění až do konce volebního období. Vnímány mohou být dílčí nápady, ale žádná z opozičních stran nemá sílu se prezentovat jako reálná alternativa. A není tak ani vnímána médii. Mimochodem, když jsme u médií, myslím, že ta mají největší máslo na hlavě. Byla, a pořád jsou, to totiž právě ona, která pomáhají šířit nejistotu, strach, přispívají k panice a ochotnému sklonění hlavy před vládními opatřeními.

Jak nahlížíte na informování veřejnosti? Kterým politikům se v tomhle směru dařilo? Komu se naopak moc dobře nevedlo?

Samozřejmě vládě, protože dostávala neskonale více prostoru, zejména pokud jde o ministry zdravotnictví, financí, případně školství. Své hvězdné chvíle měl i ministr vnitra, který ale svou příležitost trochu prohospodařil.

Hrozilo podle Vašeho názoru některému z členů vlády odvolání? Mluvilo se kupříkladu o Romanu Prymulovi, že by mohl nahradit ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Má epidemiolog výhledově nakročeno ke kariéře v politice?

Ministr Vojtěch samozřejmě už dávno neměl být ministrem. Jenže to platí o mnoha dalších členech vlády, v čele s premiérem Babišem. Roman Prymula je nepochybně zdatný populista, který se ovšem občas nebojí jít proti proudu. Do dnešní doby ideální politik. Záleží jen na něm, zda bude chtít.

Jak byste zhodnotil spolupráci vlády a opozice během koronakrize? Myslíte, že politici bez ohledu na stranickou příslušnost táhli za jeden provaz, anebo si dělali zbytečné "naschvály"?

Dost často to vypadalo tak, že vláda nevěděla kudy kam. Z opozice přišel nápad, který byl nejprve odmítnut. A následně si jej bezradná vláda přisvojila, lehce ho upravila a prodala jako svůj.

Co říkáte na skutečnost, že navzdory všemu má Státní správa hmotných rezerv nulové zásoby zdravotnických prostředků? Selhala vláda v tomto případě?

Už jsem to říkal, Babišova vláda ukázala, že je absolutně nepřipravená na skutečnou krizi. Proto se velmi obávám toho, co přijde dál. Zejména, kdyby se – nedejbože – situace ještě více vyhrotila, kulminovala, nebo se spojila s jinými katastrofami, neřku-li bezpečnostními incidenty většího významu.

Jaký máte názor na to, že český premiér Andrej Babiš doporučuje lidem dovolenou v Česku, ale sám si jede na řeckou Krétu?

Pokrytectví pana premiéra nebere konce. Je opravdu neskutečné, co mu všechno prochází a co jsou lidé ochotni přijmout.

Jak hodnotíte dění kolem projektu chytré karantény? Ačkoliv by mělo jít především o záležitost hygieniků, v posledních dnech jde o velké politické téma.

Aby ne, když se ukazuje, že to byla jen hra, marketingový tah, slupka, pod níž se ukrývá dost nahnilá dužnina.

Co říkáte na rekordní půlbilionový schodek státního rozpočtu? Někteří ekonomové říkají, že nejde ani tak o jeho výši, jako spíš schopnost se proinvestovat z nadcházející krize. Je toho současná vláda schopná, anebo ho spíše "projí"?

Zatím to vypadá, že vláda jen připraví další a další předvolební balíčky a ty bude distribuovat tam, kde to bude voličsky perspektivní. K tomu bude, co to jen půjde, uměle udržovat pracovní místa, která již dávno neexistují a tvářit se, jak skvěle zvládá krizi. Více od ní opravdu neočekávejme. Nedokázala to v čase růstu, proč by to měla změnit krize?

Až premiér Babiš odejde z politiky, nebude rekordní schodek největším dědictvím jeho působení v politice? Snad ani není nutné připomínat, že předseda vlády kvůli předchozímu rekordnímu deficitu neustále kritizoval Miroslava Kalouska.

Bez komentáře. Ale velké části veřejnosti to nevysvětlíte. Za prvé, nemáte jak, a za druhé, i kdybyste měli, nebude to poslouchat.

Na podzim nás čekají krajské volby. Myslíte si, že třeba v Moravskoslezském kraji, konkrétně pak na Karvinsku, se ve výsledcích odrazí, jak tam úřady zasáhly v době, kdy zde bylo největší ohnisko koronaviru v republice?

Pevně a asi i naivně doufám, že ano. Ale moc tomu sám nevěřím.

Máte už nějakou predikci, jak koronavirus a vše, co s ním přišlo, ovlivní výsledek voleb v roce 2021? V Polsku pomohl k dobrému výsledku v prezidentských volbách Rafalu Trzaskowskému, v USA nejspíš také ovlivní listopadové volby. V Česku to ale zatím na velkou změnu nevypadá.

Je rok do voleb. Z minulých období máme zkušenost, že teprve poslední rok bývá opravdu dynamický. Nás navíc čeká recese. A to je vždycky velice nevyzpytatelné období –někdy pozitivně, jindy negativně až tragicky.