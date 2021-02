Vojtěchova nominace na velvyslance ve Finsku je dehonestací diplomatického sboru, říká Zdechovský

Jeho rétorika je nebývale ostrá. Zprávu, podle níž se bývalý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch má stát českým velvyslancem ve Finsku, jak uvedl portál Seznam Zprávy, přijal s velkou nelibostí, i když se stále ještě čeká na podpis prezidenta Miloše Zemana. Lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský označil Vojtěchovu nominaci za dehonestaci diplomatického sboru. „Pan Vojtěch je hloupý a jediné, co umí, je zpívání. Je pro mě šokující, že člověk, který je společně s premiérem Andrejem Babišem přímo zodpovědný z nezvládnutí podzimní pandemie, nás bude reprezentovat ve Finsku, tedy v zemi, s níž máme vynikající vztahy a kam vždy chodili jen nejlepší diplomaté,“ dává najevo svoji zlobu.

Místopředseda volebního štábu trojkoalice SPOLU složené z ODS, KDU-ČSL a TOP 09 si na bývalého šéfa resortu často vzpomněl, když jako dobrovolník sloužil v první linii, aby pomáhal na covidových jednotkách v různých nemocnicích. „Pokaždé, když jsem držel umírajícího pacienta za ruku, mně Vojtěchovo jméno vytanulo na mysli. A to hlavně jeho chaos, nekompetentnost, která zcela zbytečně způsobila tisíce mrtvých. Ve své funkci naprosto manažersky selhal.“

Seveřané brzy odhalí nekompetentního partnera

Zdechovský se proti poslanci za hnutí ANO trvale vymezuje. „Kromě zkušeností postrádá i charakter a za tím si stojím. Vždyť Roman Prymula po něm ministerstvo zdravotnictví přebíral v totálním rozkladu. Jsem opravdu vytočený, jaký člověk se může u nás stát velvyslancem.“ Krizový manažer v oblasti komunikace je připravený v Evropském parlamentu oslovit finské kolegy, aby jim budoucího ambassadora představil. „Finové mají jednu specifickou vlastnost, a to, že velmi rychle odhalí nekompetentního a neznalého či neinformovaného partnera. Jejich mentalitu jsem poznal v různých podvýborech a postřehl jsem, jak si potrpí na připravenost a odbornost. Brzy poznají, jak nekvalitní pan Vojtěch je,“ tvrdí o Seveřanech.

Mediálního analytika mrzí, že do úřadu v Helsinkách nezasedne respektovaný diplomat. „Finové mají totiž Čechy velice rádi, vůbec si jejich přízeň neuvědomujeme. Oblíbili si naši kulturu, Švejka a hlavně jedinečné tuzemské pivo.“ Europoslanec, který je členem poslaneckého klubu Evropské lidové strany, nemá nic proti tomu, aby bývalí ministři odcházeli do diplomatické služby, i když původně vystudovali jiné zaměření. Adam Vojtěch je právníkem. „Pokud na post velvyslance jde protřelý politik, nevadí mně, že není rozeným diplomatem. Naopak jeho zkušenosti mohou České republice pomoci v navázání dalších kontaktů. Prostě otevřít dveře do dalších sektorů.“ Za zkušené ambassadory, kteří vzorně zemi reprezentují, považuje velvyslance Hynka Kmoníčka v USA anebo Vítězslava Pivoňku v Rusku. „A když jejich vystupování a znalosti porovnám s Adamem Vojtěchem, docházejí mně slova a jímá mě hrůza. Exministr dostal obyčejnou politickou trafiku, jinak jeho nový post nemohu komentovat.“

Lidovecký místopředseda poukazuje, že Adam Vojtěch je typickým produktem hnutí ANO. „Dokonale umějí nafouknout bublinu, a když při nějakém řešení do ní píchnete, pak splaskne. A Vojtěch je jeho ideálním reprezentantem.“ Rodák z Havlíčkova Brodu věří, že budoucí velvyslanec na svém postu brzy skončí. „Doufám, že po sněmovních podzimních volbách dojde ve státě ke změně exekutivy a takoví lidé jako je Vojtěch z pozice velvyslance odejdou, vrátí se do České republiky a upadnou v totální zapomnění,“ kritizuje Tomáš Zdechovský pro EuroZprávy.cz exministrovu diplomatickou misi.

Adam Vojtěch, pokud jeho nominaci podepíše prezident Miloš Zeman, napodobí Martina Stropnického, který po odchodu z Babišovy vlády začal působit jako ambassador v Izraeli, když ale před vstupem do kabinetu vykonával post velvyslance ve Vatikánu. Předtím ještě vedl úřady v Portugalsku a Itálii.