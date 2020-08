Za volební kampaň nejvíce utratí ANO a ODS

Naopak nejnižší částku ze stran zastoupených v Poslanecké sněmovně hodlá vydat TOP 09 - dohromady 7,5 milionu Kč, další peníze ale připojí kandidáti a krajské organizace. Vyplývá to z ankety ČTK.

KDU-ČSL plánuje vydat na krajské volby asi 30 milionů Kč, senátní by měly lidovce vyjít na sedm až deset milionů korun. Hnutí Starostové a nezávislí (STAN) chce investovat do krajských voleb 24 milionů korun, do senátních pak necelých osm milionů. "Skutečná částka poskytnutá kandidátům do kampaně se však bude odvíjet od počtu kandidátů, kteří postoupí do druhého kola. S dary počítáme nad rámec stanoveného rozpočtu. V tuto chvíli nejsme schopni vyčíslit přesnou částku, protože naši kandidáti nejsou vázáni povinností finančního vstupu pro účast na kandidátce, jako to bývá běžné u jiných politických uskupení," uvedli už dříve na dotaz ČTK Starostové.

Piráti dají na kampaň pro krajské volby zhruba 18 milionů Kč, na senátní pak pět milionů Kč a dalšími čtyřmi až pěti miliony korun přispějí kandidáti. Předseda ČSSD Jan Hamáček na nedávném zahájení kampaně poznamenal, že koaliční strana vyhradila lehce přes 20 milionů Kč. Komunisté na krajské volby dají 17,7 milionu korun - devět milionů půjde z rozpočtu Ústředního výboru KSČM, zbytek dají krajské výbory. Na volby do horní komory Parlamentu mají vyčleněno 6,4 milionu Kč, z čehož pět milionů dá ústřední výbor, zbytek okresní a krajské výbory.

Hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomia Okamury počítá s celkovými náklady kolem 20 milionů Kč. Hnutí Trikolóra vedené Václavem Klausem mladším dá z centrálních zdrojů šest milionů korun a dalších deseti milionů investují krajské organizace.

Krajské volby se uskuteční společně s prvním kolem senátních voleb 2. a 3. října, druhé kolo pravidelného obměňování třetiny horní komory pak o týden později.

Vítězství v regionálních volbách bude obhajovat vládní hnutí ANO, které před čtyřmi lety zvítězilo v devíti ze 13 krajů. V senátních volbách bude nejvíce mandátů obhajovat vládní ČSSD, a to deset z 27. Šest křesel bude obhajovat KDU-ČSL, čtyři pak senátoři za STAN a TOP 09, po dvou ANO, ODS a Senátor 21. O znovuzvolení se pokouší miliardář Ivo Valenta (za Soukromníky).