Zazněla vážná slova o brexitu. Vyjednávač EU Barnier jednal s českými poslanci a senátory

Ve čtvrtek se vyjednávač setkal i s premiérem Andrejem Babišem (ANO).

Hned po přistání v Praze vyrazil @MichelBarnier za mnou. Vážím si toho, máme fajn vztah. Jako vyjednavač #brexit odvedl v Komisi skvělou práci. A mohl by jít příkladem. Členským státům totiž dával všechny informace, mluvil s námi o všech možnostech, což není vždy v Komisi zvykem. pic.twitter.com/0zo9TUuR1c — Andrej Babiš (@AndrejBabis) November 28, 2019

Michel Barnier dnes ke své návštěvě Česka uvedl, že vyjednávání o brexitu je závažná záležitost, a proto chce o svých výsledcích mluvit v každé členské zemi EU.

Poslanci a senátoři podle Benešíka dostali informace o všech scénářích dalšího vývoje po prosincových parlamentních volbách v Británii, které rozhodou i o dalším postupu při brexitu. "Samozřejmě padla i otázka, jestli je možné brexit zrušit. A pan Barnier řekl jasně, že pokud Británie ten postup zastaví, tak bude zastaven," řekl Benešík.

Debata se podle něj vedla zejména o praktických věcech, jako je nastavení smluv v letecké dopravě nebo zajištění ochrany spotřebitele po brexitu. Poslanci se ptali i na možnost, zda by Británie mohla jmenovat svého zástupce do Evropské komise, pokud by z brexitu sešlo, Benešík to označil za delikátní právní a politickou otázku.

Benešík také upozornil na to, že na nastavení nových vztahů s Británií bude poměrně málo času, protože podle dosavadních dohod by přechodné období po brexitu mělo trvat jen do konce příštího roku. Poslanec očekává, že vyjednávání bude komplikované. "Spojené království, aspoň ústy současných politiků, není moc nakloněno tomu, aby se začínalo na evropské bázi, jak ta spolupráce funguje už několik desítek let," řekl. Podle něj to bude zcela nový proces, protože obvykle se dohody o spolupráci se třetími zeměmi zakládají na sbližování ekonomik, Británie ale chce postupovat opačně.

Také předseda senátního zahraničního výboru Pavel Fischer (nestraník) po jednání upozornil na to, že vyjednávání o budoucnosti vztahů Británie s EU bude složité. "Je tam celá řada věcí, které je potřeba domyslet, abychom se s Británií neodcizili, ale mohli nadále fungovat. Je třeba zajistit společný trh, společná pravidla pro občany nebo společná pravidla pro kontakt s vnějším světem," řekl. Podle něj brexit bude znamenat ztrátu pro občany EU i pro občany Británie.

Barnier se už ve čtvrtek setkal s Babišem, mluvili spolu o důsledcích britských voleb na brexit nebo o nastavení nového mandátu vyjednávače pro dohodu o novém uspořádání vztahů.

Barnier dnes řekl, že brexit je velmi vážný a mimořádný proces, proto je potřeba vést dialog a naslouchat v členských zemích EU, které jako vyjednávač zastupuje. Zmínil potřebu mluvit se zástupci vlády, parlamentu i odborů a zaměstnavatelských svazů. Podotkl, že nyní každý týden navštěvuje jednu z evropských zemí. Od začátku listopadu takto byl v Portugalsku, Řecku, Chorvatsku a nyní v Česku.

Termín brexitu byl opakovaně odložen, podle aktuálního plánu by Británie měla z unie odejít k 31. lednu. Česko dlouhodobě klade důraz na to, aby se brexit uskutečnil na základě dohody a aby budoucí vztahy mezi EU a Británií zůstaly co nejtěsnější.