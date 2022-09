Zeman se v říjnu osobně zúčastní prezidentského summitu zemí visegrádské čtyřky

Schůzku hlav států pořádá Slovensko v rámci svého předsednictví zemím Visegrádu. Jejich setkání se koná jednou ročně vždy na podzim. Příští rok se uskuteční v České republice, která od Slovenska převezme předsednictví V4.

Nadcházející jednání bude rozděleno do dvou bloků, které oddělí pracovní oběd. Podle Jindráka prezidenti proberou dvě hlavní témata, a to současnou bezpečnostní situaci v souvislosti s válkou na Ukrajině a otázky spojené s energetikou. Jindrák poznamenal, že vybraná agenda odpovídá důležitosti a pozornosti, kterou všechny členské země daným tématům věnují.

Jednání hlav států V4 je prvním takto vysokým setkáním představitelů Visegrádu od začátku ruské agrese na Ukrajině. "Je to dobrá příležitost vyměnit si názory na dění na Ukrajině. A bude určitě zajímavá diskuse s maďarskou prezidentkou (Katalin) Novákovou," dodal Jindrák s odkazem na v některých aspektech odlišný pohled Maďarska na ukrajinskou krizi. Zatímco Česko, Polsko a Slovensko patří k hlavním zemím podporujícím Ukrajinu, Maďarsko je například v protiruských sankcích zdrženlivé.

Podle Jindráka je možné, že politici na schůzce otevřou i další aktuální témata a věnovat se budou i vnitropolitické situaci v jednotlivých zemích. Zdůraznil i symbolickou rovinu schůzky, kdy hlavy států dávají občanům setkáním najevo, že mají o visegrádský formát spolupráce zájem.

Zatímco pro Novákovou bude říjnový bratislavský summit V4 po květnovém nástupu do funkce premiérou, pro Zemana bude naopak znamenat derniéru. Podle Jindráka proto bude příležitostí k rozloučení se s prezidentskými kolegy, protože do Polska nebo do Maďarska již do konce svého volebního období neplánuje jet.

Zeman musel své zahraniční cesty omezit kvůli zdravotnímu stavu. Po loňském pobytu v nemocnici řekl, že mu lékaři zakázali dlouhé lety. Zda do Bratislavy poletí nebo pojede autem, nebylo ještě podle Jindráka rozhodnuto. Záležet bude na vyjádření lékařů.