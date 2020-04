Kina od 11. května, festivaly zrušeny. Vláda uvolnila pravidla pro roušky a ruší daň z nabytí nemovitosti

Nouzový stav v České republice kvůli epidemii nového typu koronaviru bude pokračovat do 17. května, rozhodla dnes po úterním souhlasu Sněmovny vláda. Stav nouze potřebuje zachovat, aby mohla dál platit omezení zavedená proti šíření nákazy. Nárůst nových případů nemoci covid-19 v posledních dnech zpomaluje, nová předpověď zdravotnických statistiků očekává na konci května 8500 nemocných.

Nouzový stav v Česku trvá od 12. března a bez prodloužení by skončil s dnešním dnem. Pro dodržení svého harmonogramu rozvolňování omezení zavedených kvůli koronaviru vláda potřebuje, aby nouzový stav platil aspoň do 25. května. Vyřešit situaci by měla podle premiéra Andreje Babiše (ANO) novela zákona o ochraně veřejného zdraví, která má dát ministerstvu zdravotnictví možnost zakázat nebo omezit činnost obchodů, výrobu, veřejnou dopravu nebo regulovat hromadné akce. Kabinet by měl novelu projednat v pondělí 4. května.

Roušky podle rozhodnutí vlády nebudou od pátku povinné pro děti od dvou do sedmi let v mateřských školách nebo dětských skupinách nebo za určitých podmínek pro umělce provádějící autorské dílo. Povinnost se nově nebude vztahovat i na lidi s duševními problémy nebo moderátory a redaktory v rádiu a televizi ve studiu bez hostů. Úlevou pro přeshraniční pracovníky bude to, že test na koronavirus budou muset podle informací ČTK předložit na hranicích jednou za měsíc, nyní je interval dvoutýdenní. Vláda by dnes měla podle ministryně práce Jany Maláčové (ČSSD) jednat také o případném rozšíření kurzarbeitové podpory. Na příspěvek na mzdy by mohly dosáhnout i firmy, kterým poklesly tržby nejméně o 30 procent.

Po podpisu prezidenta Zemana bude zpětně od dubna ošetřovné pro rodiče, kteří zůstali doma s potomky v souvislosti s uzavřením škol a školek kvůli koronavirové krizi, vzroste ze 60 na 80 procent denního vyměřovacího základu zaměstnance. Na dávku získá nově nárok také část lidí s dohodou o pracovní činnosti a o provedení práce. Prezident podepsal také nárůst plateb státu do zdravotního pojištění za děti a důchodce od června o 500 Kč měsíčně a od ledna o dalších 200 korun, což do systému pojištění přidá desítky miliard korun. Souhlasil také s tím, že stát dá záruku 150 miliard korun za komerční úvěry pro firmy s nejvýše 500 zaměstnanci, které by tak mohly získat na obnovu po epidemii kolem 495 miliard korun.

Ministerstvo školství chce nejpozději v první polovině příštího týdne představit návod s hygienickými opatřeními proti šíření nákazy, podle nějž by se školy měly řídit při částečném obnovení svého provozu. Střední školy se podle vládního plánu mají pro studenty posledních ročníků otevřít 11. května, první stupeň základních škol pak 25. května. O možnosti návratu deváťáků od 11. května, kterou avizoval ministr školství Robert Plaga (ANO), zatím základní školy nemají z ministerstva informace.

Rozvolňování restrikcí se projevuje v dopravě. Zájem lidí o cestování vlaky podle dopravců stoupá ve srovnání s předchozími týdny až o desítky procent. Kolínská automobilka TPCA ale obnovení výroby zastavené kvůli epidemii odsunula ze 4. na 18. května. Negativní dopad měla pandemie na hospodaření rakouské bankovní skupiny Erste Group Bank, která vlastní Českou spořitelnu. V prvním čtvrtletí jí klesl čistý zisk o 38 procent. Podle ekonomů bank sdružených v České bankovní asociaci budou po koronavirové krizi nejvíce postiženou částí ekonomiky služby. Za zásadní považují oživit export a udržet nezaměstnanost na nízkých úrovních.

Už dříve dostali výjimku z nošení ochranných prostředků dýchacích cest řidiči veřejné dopravy v uzavřených kabinách, členové domácnosti jedoucí v jednom autě, autisté či děti do dvou let.

Vláda také schválila návrh na zrušení daně z nabytí nemovitosti. Daňové odpočty zůstanou zachovány i u nových hypoték až do konce roku 2021. Na tiskové konferenci po dnešním jednání vlády o tom informovala ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Zrušení daně bude znamenat snížení příjmů rozpočtu o zhruba 13,8 miliardy korun ročně, uvedlo již dříve MF. V letošním roce by to pak mělo být 10,6 miliardy korun.

Novela by měla mít podle ministryně zpětnou účinnost. To znamená, že lidé, kteří měli lhůtu pro podání přiznání do 31. března následně ministerstvem kvůli pandemii odloženou do konce srpna, již daň platit nebudou. Pokud ji někdo již zaplatil, budou mu peníze vráceny. Týká se to tak lidí, kteří dokončili svůj vklad na katastr během prosince 2019 nebo později.

Zároveň vláda prodloužila z pěti na deset let tzv. časový test pro příjmy z prodeje nemovitých věcí neurčených k vlastnímu bydlení.