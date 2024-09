PŘEHLEDNĚ: Jak se chovat při povodni a čím si naplnit evakuační zavazadlo?

Hasičský záchranný sbor ČR od páteční sedmé hodiny večerní plošně posílí stavy operačních středisek a v případě nutnosti i počet hasičů v pohotovosti. I lidé se ale mohou dobře připravit na možné blížící se povodně.

Hasiči vydali několik doporučení, jak se připravit na možné povodně. Vyzývají k pravidelnému sledování zpravodajství a aktuálního vývoje počasí. „Mějte nabitý telefon, popřípadě powerbanku pro případ výpadku elektrické energie,“ uvádějí na sociální síti X.

Důležité je řídit se pokynů starostů obcí a složek IZS, mít dostatečnou zásobu pitné vody v případě havárie, mít připravené evakuační zavazadlo, nabitý mobilní telefon a připravené domovy. „Zjistěte dopředu, kde se nacházejí uzávěry vody a plynu a jak je v případě evakuace rychle uzavřít, jak vypnout pojistky. Elektrické spotřebiče, které zrovna nepoužíváte, odpojte od elektrické energie,“ píší hasiči ve zprávě.

„Pokud je to možné, drahý nábytek a cennosti přestěhujte do vyšších pater. Škody u nepřipraveného domu mohou být až desetkrát vyšší než u domu, který je vyklizený a připravený na příchod povodně. Připravte si pytle s pískem a těsnící folie a zajistěte si ucpávky kanalizace a odtoku toalety. Zabezpečte chemické látky, které by mohly případně kontaminovat vodu a životní prostředí. Ujistěte se, že jsou odtokové kanály a drenáže čisté a funkční,“ radí HZS.

Je také vhodné nezapomenout na domácí mazlíčky. „Obzvláště v případě koček doporučujeme zvíře držet po dobu trvání výstrahy doma a dostatečně pod kontrolou, tak, aby bylo možné je během několika okamžiků umístit do přepravky a obydlí urychleně opustit. Drobné zvířectvo je vhodné preventivně umístit ke známým, v jejichž obydlí nebezpečí nehrozí.“

Hospodářská zvířata je nejlepší převést včas na vyšší místa. „V případě, že není vlastník schopen preventivní evakuaci zajistit, může požádat o pomoc místní samosprávy. Pokud vlastník zvířat není schopen je evakuovat včas (např. z důvodu rychlého nástupu povodně), je lepší zvířata vypustit z chovatelských objektů, aby sama mohla před povodní uniknout,“ pokračuje HZS.

Výzvy k evakuaci je nutné poslechnout vždy a okamžitě. „Povodňová situace může být nepředvídatelná a často se velice rychle mění. Doba, po kterou je ještě možná bezpečná evakuace, tak může být i velmi krátká. Před odchodem z domu doporučujeme vypnout uzávěr vody a přívod plynu. V případě, že hrozí zaplavení objektu, doporučujeme vypnout i pojistky.“

Hasiči vydali také doporučení, co má vypadat evakuační zavazadlo. Zahrnuje osobní doklady a peníze (ideálně v hotovosti), mobilní telefon s nabíječkou a powerbanku, léky a zdravotnické pomůcky na pět dní, potřeby osobní hygieny a ručník, lehkou přikrývku, čelovku nebo svítilnu s náhradními bateriemi, teplé a nepromokavé oblečení a obuv, láhev balené vody a jídlo k přímé konzumaci (čokoláda, sušenky apod.), antibakteriální ubrousky, krmení a potřeby pro domácí mazlíčky a hračky pro děti.