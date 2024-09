Premiér Petr Fiala je nemocný. Ruší program

„Vážení přátelé, velmi mě to mrzí, ale z důvodu nemoci bohužel musím zrušit zítřejší (pondělní) program v Moravskoslezském kraji a na Zlínsku,“ uvedl premiér. „Není to nic vážného, je toho teď všude plno, tak se to nevyhnulo ani mně. Věřím, že budu co nejdříve naplno zpátky v práci,“ dodal Fiala.

Premiér Petr Fiala měl v Moravskoslezském kraji navštívit otevření nové budovy Ekonomické fakulty VŠB – Technické univerzity Ostrava a rovněž plánoval program v Opavě a Novém Jičíně. Ve Zlínském kraji byl naplánován jeho program ve Zlíně, kde měl prohlédnout centrum Vaše laboratoře a navštívit kulturní a univerzitní centrum.

Návrh státního rozpočtu na příští rok není přijatelný pro koaliční Piráty, lidovce a STAN. Piráti, reprezentovaní předsedou Ivanem Bartošem, požadují sedm miliard korun na dostupné bydlení. Lidovecký ministr Marian Jurečka chce navíc miliardy na posílení sociálních služeb a infrastruktury, zatímco ministr školství Mikuláš Bek (STAN) rovněž žádá více peněz. Rozpočet, který počítá se schodkem 230 miliard korun, umožňuje jen přesuny peněz mezi kapitolami. Schvalování rozpočtu ve vládě se tedy plánuje na 25. září, přičemž kabinet musí předložit návrh poslanecké sněmovně do konce měsíce.