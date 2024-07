Prezident Pavel udělil první milosti, a to hned čtyři

Jednou z omilostněných je devětadvacetiletá matka tří nezletilých dětí, které byly svěřeny do péče otce. Prezident jí prominul zbytek trestu ve výši necelých 300 dní za majetkovou trestnou činnost, která způsobila škodu ve výši necelých třinácti tisíc korun. Hlavním důvodem byla nutnost zajištění péče o děti ve věku tří až sedmi let, což bylo podpořeno i příslušným orgánem péče o děti.

Další milost byla udělena šestatřicetileté matce sedmi dětí ve věku od dvou do devíti let. Prezident jí prominul zbytky trestu odnětí svobody ve výši čtyř let a čtyř měsíců, z nichž část již vykonala. Tresty byly za krádeže a neoprávněné podnikání před 10 až 12 lety. Vzhledem k riziku odebrání dětí a jejich umístění do pěstounské či ústavní péče prezident rozhodl ve prospěch matky, což také podpořil příslušný orgán péče o děti.

Prezident také omilostnil šestatřicetiletého cizince, vysokoškoláka dlouhodobě pobývajícího a pracujícího v ČR, který pod vlivem alkoholu naboural dvě zaparkovaná auta a způsobil škodu ve výši necelých sto dvanácti tisíc korun. Škodu a peněžitý trest uhradil a více než polovinu dvouletého zákazu řízení již vykonal. Hrozilo mu zrušení povolení k dlouhodobému pobytu v ČR, což by pro něj bylo velmi přísné. Žije zde sedm let, má rodinné, pracovní i sociální zázemí a dosud se nedopustil žádného jiného trestného činu ani přestupku.

Poslední milost dostal šestasedmdesátiletý český občan odsouzený v zahraničí k sedmadvacetiletému trestu za pašování drog, což vzhledem k jeho věku znamená de facto doživotí. Prezident při rozhodování přihlédl k tomu, že v Česku je za tento trestný čin sazba osm až dvanáct let. Odsouzený si odpykal šest let trestu v zahraničí a před necelými dvěma lety byl předán do Česka, kde pokračuje ve výkonu trestu. Udělená milost snížila trest ze sedmadvaceti na osm let, které odsouzený dovrší v listopadu tohoto roku, což odpovídá spodní hranici trestní sazby v ČR.