Prezidentské volby 2023: Kdy budou hlavu státu vybírat lidé nakažení covidem?

První kolo prezidentských voleb se bude pro většinu voličů konat 13. a 14. ledna příštího roku, předpokládané finále o dva týdny později. Hlasovat by mohlo na 8,3 milionu lidí včetně Čechů žijících v zahraničí, kteří budou moci hlasovat na ambasádách nebo s voličským průkazem v Česku.

Voliči v karanténě či izolaci kvůli nemoci covid-19 zvláštní dny pro hlasování během koronavirové epidemie v senátních a krajských volbách před dvěma lety a loni při sněmovních volbách. Stejně jako tehdy budou moci hlavu státu vybírat lidé, kteří budou v karanténě v uzavřeném pobytovém zařízení sociálních služeb.

Stanoviště pro hlasování z auta bude podle zákona nejméně jedno na každý okres, v Praze jich má být nejméně pět. Na rozdíl od minulých voleb se na jejich provozu budou podílet hasiči, nikoliv armáda. Hlasování z auta se uskuteční 11. ledna a pravděpodobně také 25. ledna v době od 08:00 do 17:00. Hlasování v uzavřených pobytových zařízeních se uskuteční 12. ledna v době od 08:00 do 22:00 a 13. ledna v době od 08:00 do 18:00, ve stejných časových rozmezích i 26. a 27. ledna v případě druhého kola voleb.