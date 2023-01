Protivládní demonstrace v Praze. Přišly stovky lidí, vystoupil expremiér Paroubek

Česká měna je nyní k euru nejsilnější za posledních více než 14 let. V pátek zpevnila proti předchozímu závěru o dva haléře na 23,90 Kč/EUR, což je nejlepší úroveň od 29. října 2008. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online. Koruna si polepšila také k dolaru, a to o 13 haléřů na 22,05 Kč/USD, což je nejsilnější kurz od konce loňského března.