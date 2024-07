Rusko se bojí hlasité české kritiky. Moskva znemožnila vystoupení na půdě OSN

Poté, co německá fotbalová reprezentace skončila své působení na domácím evropském šampionátu, když ve čtvrtfinále nestačila na Španělsko, skončila i kariéra velezkušeného německého reprezentanta Toniho Kroose. Nastala tak v jeho případě logická otázka, co bude dál. Zatím se ví, že překvapivě nebude bydlet a žít v Německu, ale ve Španělsku. Odůvodnil to strachem z nebezpečí pro svou rodinu a děti.