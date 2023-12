Sedmnáct růží za oběti, jedna za vraha. Česko uctilo památku zemřelých při masové střelbě

To, k čemu se v předešlých dnech směřovalo, se nyní ve čtvrtek dojednalo. Miliardář Pavel Tykač totiž podepsal smlouvu s čínskou skupinou CITIC Group o převzetí fotbalové Slavie a stává se tak jejím novým majitelem. Že klub přechází pod kuratelu čtvrtého nejbohatšího Čecha, to potvrdil na svém webu. Podle zákulisních informací by se měla cena za balík 99,98 procenta akcií pohybovat kolem dvou miliard korun, přičemž součástí této dohody by měl být i převzetí Fortuna Areny v Edenu. Celou transakci musejí potvrdit jak české, tak i čínské úřady a tak až koncem února příštího roku bude tato transakce definitivně stvrzena.