Senátoři patrně schválí zákon proti šíření teroristického obsahu na internetu

Senát by měl podle zahraničního výboru označit Rusko v souvislosti s jeho vpádem na Ukrajinu za nejvýznamnější hrozbu pro celosvětovou bezpečnost. Měl by proto vyzvat vládu k dalším krokům na obranu České republiky a podpořit změnu politiky vůči Rusku. Po jednání výboru to dnes novinářům řekl jeho předseda Pavel Fischer (nezávislý) a vyzvat k dalším krokům na obranu ČR.