Odbory a zaměstnavatelé vyzvali vládu a poslance, aby ve Sněmovně v projednávaném rozpočtu na příští rok přesunuli do školství dodatečně pět miliard korun, před týdnem. Peníze se podle nich mají využít hlavně na platy učitelů. V Babišovi napsali v tomto duchu dopis šéfové Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula a Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák.

"Na tripartitě pan Středula i pan Hanák rozpočet podpořili, nechápu proč nás vyzývají," uvedl dnes Babiš s tím, že za tři roky vlády hnutí ANO se navýší o 35,9 procenta. Doplnil, že nechápe, proč se vůbec tripartita schází, když následně jsou její závěry rozporovány. Za iniciativou vidí exministryni školství Kateřinu Valachovou (ČSSD).

Ministr školství Robert Plaga (ANO) už dříve uvedl, že by navýšení sumy na platy v rozpočtu neodmítl.

Místopředseda vlády a předseda ČSSD Jan Hamáček ve čtvrtek uvedl, že jako vládní strana sociální demokraté podpořili hlasováním na vládě finální verzi rozpočtu. "Jsme připraveni stejně hlasovat v Poslanecké sněmovně. Vláda se shodla na tom, že nárůst platu učitelů bude 10 procent v objemu a o tom, jak mají být rozděleny, jedná ministr školství," uvedl s tím, že ČSSD nebude předkládat žádné pozměňovací návrhy směrem k platům ve škosltví. Valachová uvedla, že pokud by měl rozpočet doznat nějakých změn, mělo by to být ve shodě vládní koalice.

ČMKOS je největší odborová centrála v zemi a Svaz průmyslu a dopravy je největší zaměstnavatelský svaz. Odboráři i zaměstnavatelé už dřív na jednání tripartity podpořili růst sumy na platy učitelů o 15 procent. Na jaře to slíbila i vláda. Nakonec v rozpočtu počítá se zvýšením částky o deset procent. Místo téměř 16 miliard by to mělo být 11 miliard. Školství by mělo příští rok mít celkem 214 miliard korun, což je zhruba o 18 miliard víc než letos.