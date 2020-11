Návrat nejmenších žáků do škol? Podle šéfa asociace možná už v listopadu

"Jestliže během deseti dnů to nepůjde a v úterý 17. listopadu je státní svátek, tak bych to viděl na 18. listopadu, popřípadě pak začátkem dalšího týdne 23. listopadu," řekl Novinkám.

Dodal, že školy by se to měly dozvědět aspoň týden předem. "Rozdělení tříd na skupiny nebo specifická organizace oběda, to už přípravu vyžaduje. Jde i o to, aby se zařídili rodiče, kteří musejí oznámit v práci, že už nebudou doma," podotkl.

Problematické je také řešit náhradu, pokud je učitel v karanténě. Může sice učit dálkově, ale ne prezenčně. Lépe se navíc řeší náhrada v prezenční výuce, než při online hodině. To je podle něj velký problém.

"Mně by se líbilo, kdyby se mohly co nejdřív vrátit 1. a 2. ročníky najednou. Ty první třídy jsou ale ještě větší priorita, velká část dětí ještě neumí číst a psát. Jednodušší organizačně a i ve všech dalších ohledech by bylo, kdyby třídy nastoupily najednou bez střídání," dodal.

Vláda dostává k protiepidemickým opatřením rozdílné požadavky. Česká lékařská komora (ČLK) ji vyzvala k okamžitému zpřísnění nynějších omezení s poukazem na nárůst počtu zemřelých i nakažených seniorů a zdravotníků.

Podle Sdružení místních samospráv by zase zástupci kabinetu měli vyjasnit, kdy a za jakých podmínek se budou moci děti vrátit do škol. Termíny či podmínky k návratu dětí do škol totiž vláda zatím nepředstavila, ačkoli to její zástupci slíbili udělat už minulý týden.

Současná distanční výuka přitom nedokáže nahradit tu prezenční. Podle České školní inspekce totiž základní školy nedostatečně využívají návody k distanční výuce od ministerstva školství a dalších institucí. Digitální dovednosti učitelů se proti jaru zlepšily, ale značný podíl jich při distančním vzdělávání neomezil obsah učiva, jak jim to ministerstvo doporučilo, uvedla inspekce.