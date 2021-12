Pedagogická komora chce výuku on-line od 13. prosince, aby se nešířil covid

Organizace tento týden na svém webu upozornila na to, že počty dětí pozitivně testovaných na covid-19 jsou aktuálně nejvyšší za celou dobu epidemie. Vyjádření ministerstva školství ČTK zjišťuje.

"Od 1. září 2021 do současnosti se nakazilo covidem dle oficiálních dat 11 procent ze všech žáků. Celkem od začátku epidemie mělo pozitivní PCR test více než 24 procent žáků," sdělil dnes Sárközi ČTK. "My bychom chtěli navrhnout, aby se školy převedly na distanční výuku už od 13.12., aby na Štědrý den žáci nenakazili své prarodiče," řekl.

Spolek má podle svého webu 2900 členů, mezi kterými jsou zástupci z různých typů škol i nepedagogové. V mateřských, základních, středních a vyšších odborných školách v ČR je podle statistik ministerstva školství kolem 172.500 učitelů.

Nastupující vláda koalic Spolu (ODS, KDU-ČSL) a Pirátů se STAN už dříve navrhla, aby pro omezení šíření nákazy začaly žákům vánoční prázdniny už v pondělí 20. prosince místo předpokládaného čtvrtka 23. prosince. Ministr školství v demisi Robert Plaga (za ANO) a kandidát na ministra školství Petr Gazdík (STAN) se ovšem tento týden dohodli, že prázdniny začnou v původním termínu. Plaga jejich prodloužení odmítl, protože podle něj byly školy dost dlouho zavřené už v předchozích vlnách epidemie a tento krok by měl smysl jen při současném omezení kontaktů lidí i jinde. Gazdík ze své pozice ustoupil, protože není jasné, kdy prezident jmenuje novou vládu. Podle něj je přitom potřeba, aby rodiče věděli s dostatečným předstihem, s čím mohou počítat.

Podle statistik ministerstva zdravotnictví je v současnosti ze všech věkových kategorií nejvyšší výskyt nákazy u dětí ve věku šest až jedenáct let, které se ještě nemohou nechat očkovat. Ke čtvrtku se u nich potvrdilo 2642 případů nákazy na 100.000 lidí za sedm dní. Druhá nejvyšší incidence byla ve věkové kategorii žáků od 12 do 15 let, a to zhruba 2455 nakažených na 100.000 lidí. Průměr za celou ČR byl 1135 případů na 100.000 obyvatel.

Podle Organizace OSN pro vzdělávání, vědu a kulturu (UNESCO) je Česko v Evropské unii druhou zemí s nejdelší celkovou dobou přerušení prezenčního vzdělávání od vypuknutí epidemie v březnu 2020. Trvalo 46 týdnů. O týden víc to bylo jen ve Slovinsku. Dlouhou výuku na dálku kritizovala řada odborníků, podle kterých to mělo negativní dopady na vzdělávání, psychiku i sociální vývoj dětí.