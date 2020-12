Plaga apeluje. Učitelé by měli jít na covid testy, může to zlepšit epidemickou situaci

Dosavadní zájem o testování ze strany pedagogů nechtěl hodnotit. Připomněl, že učitelé se mohou nechat zdarma otestovat.

Testování pedagogů začalo v pátek na odběrových místech u nemocnic a zdravotnických zařízení. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) přijde asi na 70 milionů korun, hradit se bude ze zdravotního pojištění. Mohlo by se týkat přibližně 200.000 učitelů, vychovatelů i dalších pedagogických pracovníků. Jejich zájem o antigenní testy na koronavirus byl zatím ale spíše malý. Podle informací z krajů se jich chce nechat testovat kolem třetiny.

"Chtěl bych vybídnout všechny pedagogy, aby tuto příležitost využili," řekl dnes Plaga. Podle něj nejde jen o situaci ve školách, ale i o celkovou situaci ve společnosti. "Čím víc lidí se zapojí do antigenního testování a samozřejmě i do dodržování opatření, tak to může mít pouze pozitivní vliv na vybalancování situace," řekl. Tváří v tvář číslům, která má k dispozici ministerstvo zdravotnictví, podle něj hrozí zhoršení epidemické situace a zpřísnění protiepidemických opatření.

Školy přitom v dosavadním uvolňování opatření nespěchaly, připomněl. Přechody z vyšších stupňů protiepidemického systému PES do nižších stupňů opatření se v nich zatím vždy dělaly až několik dnů poté, co byla uvolněna opatření v jiných oblastech života. Ve školách jsou přísná protiepidemická opatření. Například se v nich nosí roušky, platí zákaz zpěvu a tělocviku.

Podle dat z ministerstva zdravotnictví v pondělí přibylo v Česku 4239 prokázaných případů covidu-19, což je opět více než před týdnem. Nakažených bylo o 666 víc než předchozí pondělí. Stoupl také podíl nově zaznamenaných případů nákazy na počtu provedených testů a počet hospitalizovaných. Index protiepidemického systému PES je k dnešku znovu na 64 bodech. Třetí den je tak nad hranicí čtvrtého stupně pohotovosti. V Česku ale dál platí třetí stupeň a ministerstvo zatím přechod na vyšší stupeň nechystá.