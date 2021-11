Po 15. listopadu by mohlo skončit lokální testování ve školách

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Po 15. listopadu by mohlo skončit lokální testování ve školách v okresech, kde je nad 300 nových případů nákazy covidem na 100.000 obyvatel týdně. Po tomto datu už by se testovalo jen tam, kde to nařídí krajská hygienická stanice, a používaly by se pouze PCR testy. Vyplývá to z informací ČTK z dnešního jednání centrálního řídícího týmu.