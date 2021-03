Školy by do Velikonoc měly vědět, zda otevřou 12. dubna

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Rozhodnutí o částečném návratu žáků do škol by podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) mělo padnout do Velikonoc, pokud by se školy mohly s ohledem na vývoj epidemické situace znovu otevřít 12. dubna. V úvahách je i 19. duben, řekl dnes ministr poslancům. Školy by v každém případě měly být informovány týden předem, podotkl. Rozhodnutí bude podle ministra záležet stanovisku hlavní hygieničky Pavly Svrčinové.