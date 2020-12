Střední školy se chystají na návrat studentů, střídavá výuka bude náročná

Vytvořit nové rozvrhy je podle zástupců škol i tak náročné. ČTK to řekla předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová a místopředseda Unie školských asociací CZESHA Jan Mareš.

Vláda v neděli rozhodla o uvolnění opatření proti epidemii covidu-19 od čtvrtka ze současného čtvrtého na třetí stupeň podle systému ministerstva zdravotnictví (PES). Resortu školství se to bude týkat od pondělí 7. prosince. Ve středu 25. listopadu se díky zmírnění opatření do čtvrtého stupně střední školy otevřely pro poslední ročníky a prezenční výuku. Před tím se žáci od první poloviny října učili jen na dálku.

Podle Schejbalové je dobrá zpráva, že učitelé žáky opět uvidí ve škole. Radost nemá z toho, že se kvůli tomu opět musí upravovat rozvrh tak, aby se mohli žáci v prezenční výuce střídat. Příprava této organizace je podle ní časově dost náročná. "Doufám, že to bude pokračovat v lednu, aby potom zase v lednu nebyla jiná situace a nevyráběli jsme opět jiné rozvrhy," řekla.

Organizace výuky bude podle ní nicméně teď snadnější díky tomu, že již nebude povinné dodržení stejných kolektivů ve třídách. Maturanti, kteří mají nyní kvůli tomuto opatření společně jen základní předměty, jako je matematika nebo čeština, se tak podle ní budou moct vrátit i k běžné výuce volitelných předmětům, kde se potkávají s žáky z různých tříd.

Zrušení povinnosti homogenity tříd ve středních školách od pondělí pomůže při přípravě výuky i podle Mareše. Podle něj by ale ředitelé měli mít možnost rozhodnout se, zda ve škole bude střídavá výuka, nebo se budou jen nabízet konzultace. Souhlasí s tím, že by se žáci ještě do Vánoc měli s učiteli vidět, ale takzvaná rotační výuka je podle něj zejména pro odborné školy a učiliště problematická, protože žáci mají třeba každý druhý týden výuku praktickou.

"Pro nás by proto i z toho pohledu bylo lepší, kdyby bylo možné rozvolnění do střídavé výuky dobrovolné," uvedl. "Po Vánocích už bych byl rád, kdyby to běželo normálně, abychom se všichni vrátili do normálního rytmu života, což sice asi v nejbližší době nebude stoprocentní, ale měli bychom se co nejvíce přiblížit normálu," doufá.

Pro základní školy by se podle systému PES ve třetím stupni od pondělí nic zásadního změnit nemělo. Prezenční výuku budou mít dál deváťáci a první stupeň, v šestých až osmých třídách by měla pokračovat výuka střídavá. Na rozdíl od středních škol v základních zůstane povinná i podmínka, že se nemají potkávat žáci z různých tříd. Výjimku budou mít nově školní kluby. Pokud nebude možné v nich homogenitu třídy dodržet, bude do nich moc chodit deset dětí.