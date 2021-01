Studenti v nemocnicích se nemohou připravit na zkoušky. Anticovid tým chce problém řešit s Plagou

Roli studentů závěrečných ročníků by podle týmu měli alespoň v následujících měsících převzít převážně studenti nižších ročníků. "Současně apelujeme na to, aby nasazení studenti patřili také do skupiny zdravotníků v první linii, kteří budou očkováni mezi prvními," uvedl tým.

V současnosti ve zdravotnických zařízeních pomáhá podle Asociace děkanů lékařských fakult ČR asi tisícovka studentů lékařských fakult a studenti jsou připraveni zvýšit rozsah své pomoci. Děkani v pondělním prohlášení uvedli, že si jsou vědomi zhoršující se situace související s šířením koronaviru a očekávaného přetížení nemocnic spojeného s nedostatkem zdravotnického personálu.

Zapojení studentů lékařských fakult má být ale podle nich dobrovolné, mělo by být adekvátně ohodnoceno a mělo by umožnit studentům řádně pokračovat ve studiu. Asociace též vyzvala k tomu, aby studenti pracující ve zdravotnických zařízeních mohli stejně jako ostatní zdravotníci dostat očkování proti koronaviru.

Po ministru zdravotnictví Janu Blatném (za ANO) Anticovid tým požaduje vyjádření, jak se jeho výzvy promítají do rozhodování úřadu. Opoziční experti už dříve připravili vlastní verzi protiepidemického systému PES, po Blatném požadovali zveřejnění indexu rizikovosti, zavedení očkovacího plánu či narovnání podmínek maloobchodu a velkoobchodu. "Těší nás, že některé z těchto výzev se už promítly do kroků vlády, zároveň si uvědomujeme, že je jejich přijímání mnohdy pomalé a nedostatečně efektivní," dodal tým.

ODS v týmu zastupují poslanci Bohuslav Svoboda, Martin Baxa a Martin Kupka, za lidovce jsou členy senátor Lumír Kantor a poslanci Vít Kaňkovský a Marek Výborný. TOP 09 reprezentují poslanci Vlastimil Válek a Dominik Feri a místopředseda strany Lukáš Otys.