Výuka na dálku neovlivní přípravu k přijímacím zkouškám

"Kdyby škola probíhala normálně, tak já bych ani normálně v rámci výuky matematiky nedělal přípravu na přijímačky," řekl Černý. Matematiku učí v Masarykově ZŠ v Praze 9, kde je zároveň ředitelem. "Cílem základní školy je připravit děti pro další stupeň vzdělávání, připravit děti pro život, ale ne připravit děti na nějaké zkoušky," vysvětlil.

Podle něj jsou pro přípravu k přijímacím zkouškám určeny speciální kurzy, které pořádají jak některé školy, tak i soukromé firmy. Připustil, že by sice rodiče přípravu ve výuce také uvítali, podle něj to ale není možné. Potíž podle něj spočívá v tom, že se v přijímacích zkouškách vyskytuje zvláštní druh příkladů či chytáků.

"Přijímací zkoušky musí vycházet z učiva základní školy. Ale to, že probírají to učivo, neznamená, že se děti připravují na přijímačky," řekl. "My je na to upozorňujeme," dodal. Podle něj dokonce někteří rodiče za normálních okolností uvolňují děti v 9. a 5. třídách z výuky, aby se mohly lépe připravovat na zkoušky. Látku, která by u nich mohla být, podle Černého jinak už školy většinou v předešlých měsících probraly.

Přijímací zkoušky měly být letos v dubnu po Velikonocích. Kvůli opatřením proti šíření koronaviru a zavřeným školám se ale jejich termíny budou muset posunout. Dle návrhu ministerstva školství by měly být nejdřív 14 dnů po znovuotevření škol. Úřad předpokládá, že děti by se mohly vrátit do lavic na přelomu května a června. Místo dvou plánovaných termínů by pak přijímací zkoušky měly být v termínu jednom.

Podle Černého mohou být sice letos některé děti kvůli vládním opatřením proti koronaviru u zkoušek v nevýhodě, jestliže nemají doma vhodné podmínky k učení. Ještě víc nespravedlivé by podle něj ale bylo, kdyby střední školy děti přijímaly podle známek. Mezi způsobem hodnocení v nich je totiž velký rozdíl, upozornil. "To, co na jedné škole je jednička, může být na druhé škole klidně i trojka," dodal.