Dopady změny klimatu podle experta zvyšují pravděpodobnost migrace do měst

— Autor: ČTK

Dopady změny klimatu podle Roberta Stojanova z Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity zvyšují pravděpodobnost migrace do měst, týká se to především těch v rozvojových zemích. Rozvojové programy by se proto podle něj měly zaměřit právě na města, a to jako na útočiště pro klimatické migranty.