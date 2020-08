Režisér Micheli v Praze představil své drama Lola

"Myšlenka natočit film vznikla ze dvou důvodů, jak to u filmu bývá. První důvod byl sdělit intimní příběh a druhý dát příběhu politický důraz," uvedl režisér Micheli. "Příběh je určitým návratem do mého dospívání, kdy vám svět dospělých připadá drsný, archaický a málokdy připravený vyslechnout potřeby dospívajících. Politický důvod vycházel z potřeby zachytit hlavní postavu, která je součástí menšiny a dát jí dostatečnou viditelnost. Otázky LGBT komunity byly vždy součástí mého života, a tak přirozeně jsem měl zájem hovořit o trans identitě," dodal.

V příběhu francouzsko-belgického dramatu se dospívající Lola a její otec v podání francouzské filmové hvězdy Benoîta Magimela vydávají k moři rozprášit matčin popel. Cestou řeší problémy, z nichž většina pramení z otcovy neochoty přijmout změnu pohlaví svého dítěte. Zatímco otec svou dospívající transgender dceru zapudil, matka se s ní dále tajně scházela a finančně podporovala její změnu pohlaví.

Druhý celovečerní snímek režiséra Micheliho od svého uvedení ve Francii a Belgii v roce 2019 sklízí úspěch a uznání kritiků. Na ceny Magritte Belgické filmové akademie byl film nominován v sedmi kategoriích včetně ceny za nejlepší film a režii. Bollaers získala cenu pro nejlepší herečku. Micheli začínal svou kariéru jako herec. Svůj první celovečerní film Even Lovers Get the Blues natočil v roce 2017 a také za něj byl nominován na cenu Belgické filmové akademie.

Prvním snímkem uvedeným pod značkou Queer Kino bylo francouzské drama Zatoulaný (Sauvage) od režiséra Camilla Vidala-Naqueta, které vstoupilo do českých kin loni v červenci. Pod distribuční značkou Queer Kino se v tuzemských kinech objevilo také švédsko-gruzínské drama ze světa folklorních tanců Dokud se tančí. Výrazný snímek se stal divácky nejoblíbenějším snímkem loňského 20. ročníku festivalu Mezipatra. Letos se festival Mezipatra uskuteční 5. až 12. listopadu v Praze a 14. až 21. listopadu v Brně.