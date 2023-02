Spuštění zálohování PET lahví v Česku bude možné nejdříve v roce 2025

Bývalý premiér a někdejší předseda ČSSD Jiří Paroubek založil spolek Nespokojení, který by měl dát základ novému levicovému hnutí. To by mělo vzniknout na přelomu srpna a září. Příští rok se s ním chce Paroubek zúčastnit voleb do Evropského parlamentu, případně i krajských voleb. Uvedl to dnes server iDNES.cz.