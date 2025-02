Politico: Čeští zemědělci vedou protesty na hranicích EU

Demonstrace podpořili rolníci z Německa, Polska, Rakouska, Maďarska a Slovenska, kteří tak společně vyjádřili odpor vůči unijním obchodním dohodám, které podle nich nejsou nastaveny spravedlivě.

"Asociační dohoda s Ukrajinou znamená výrazný nárůst dovozu levného, ale kvalitativně horšího obilí a olejnin na evropský trh," uvedl Martin Pýcha, předseda České agrární komory. "Nejsme proti obchodu s Ukrajinou, ale jakákoliv dohoda musí být uzavřena na spravedlivých podmínkách."

Zatímco pro jihoamerické exportéry jsou tyto protesty zanedbatelné, pro Ukrajinu představují značnou hrozbu. Její dočasný bezcelní přístup na trhy EU totiž vyprší v červnu a Kyjev se snaží ujistit své východoevropské sousedy, že jeho exporty nebudou příliš zatěžovat jejich trhy.

Obavy ze zaplavení evropských trhů ukrajinským obilím vznikly už v letech 2022 a 2023, kdy ruská blokáda Černomořských přístavů donutila Ukrajinu přesměrovat své exporty na pozemní koridory. To vedlo k nahromadění velkých zásob v Polsku, Maďarsku, Slovensku, Bulharsku a Rumunsku, což nakonec vyústilo v jednostranné zákazy dovozu a později i do unijních nouzových opatření.

Dnes už komerční doprava přes Černé moře funguje, a většina ukrajinského obilí směřuje do Španělska, které je jeho hlavním odběratelem v EU. Přesto Ukrajina přijala preventivní opatření, aby uklidnila své sousedy – zavedením vlastních exportních licencí a kvót na klíčové komodity chce dokázat, že si svůj export umí regulovat.

Ne všechny země se však těmto opatřením důvěřují. Maďarsko, Slovensko, Bulharsko a Rumunsko tlačí na Brusel, aby obnovil předválečné kvóty na ukrajinské exporty. Maďarský ministr zemědělství István Nagy tvrdí, že i současné omezené objemy mohou destabilizovat evropský trh.

"Chceme návrat k normálnímu stavu – k předválečným dohodám," napsal Nagy na Facebooku. "Toto otevření trhu a obchodní dohoda EU s Ukrajinou zničila vnitřní trh. V objemu i kvalitě jde o naprosto jinou kategorii: je to levné a zničilo to ceny, což evropském farmářům znemožnilo konkurenci."

Pro Ukrajinu by obnovení cel bylo katastrofální. Domácí agrární experti varují, že ztráta bezcelního přístupu do EU by zemi mohla stát miliardy eur ve výstupech, daňových příjmech a mzdách pracovníků.

Ukrajinský ekonom Oleg Nivievskyi zpochybňuje maďarské obavy a argumentuje, že obchodní data nenaznačují žádné významné snížení cen. "Podívejte se na cukr – naše exporty pomohly stabilizovat evropský trh po špatné úrodě. Bez nich by ceny raketově vzrostly," uvedl.

Tento spor přichází v kritickém času. Dočasná obchodní opatření EU vyprší v červnu a Evropská komise čelí obtížnému úkolu: podpořit ukrajinskou ekonomiku, aniž by rozzlobila východoevropské farmáře.

Evropský komisař pro obchod Maroš Šefčovič při návštěvě Kyjeva ujistil, že EU chce zajistit "hladký přechod" po skončení dočasných opatření. "Jsme plně odhodláni k rychlé implementaci vzájemné liberalizace obchodu," uvedl.