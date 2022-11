Stovky lidí využily o víkendu možnost prvního lyžování na Černé hoře

Jedna z nejúspěšnějších českých zimních sportovkyň posledních let - lyžařka a snowboardistka Ester Ledecká - těsně před startem nové sezóny Světových pohárů 2022/23 stále neví, kolik dostane za reprezentování. Stejně jako před čtyřmi lety, tak i tentokrát je dohadování o nové smlouvě se svazem probíráno veřejně ze všech stran. Stále se objevují nejasnosti a spory se svazem, který Ledecké naposledy nabídl smlouvu v celkové výši 20 milionů korun. Čas na to dohodnout se mají obě strany jen do konce tohoto kalendářního roku.