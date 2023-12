"UK a naše společnost již nikdy nebude stejná." Oběti střelby zůstanou utajeny, univerzita jména nezveřejní

Vedení Univerzity Karlovy (UK) a Filozofické fakulty UK (FF UK) na síti X shrnulo situaci a postupy, ke kterým se v uplynulých hodinách univerzita přiklonila. "Hlavní budova Filozofické fakulty UK na Palachově náměstí je v tuto chvíli zabezpečena, je však z pochopitelných důvodů uzavřena až do odvolání. O dalším postupu budeme informovat a zároveň připomínáme, že vedení FF UK vyhlásilo děkanské volno do 2. 1. 2024 včetně," uvedla univerzita.

Vyzvala také všechny, kdo cítí jakoukoli potřebu psychologické pomoci, aby ji využili. Takovou pomoc nabízí nejen UK, ale též bezplatná krizová linka Policie ČR na čísle +974 823 158. Lidé se také mohou obracet na kontakty, které dnes shromáždilo ministerstvo zdravotnictví.

Pro děti, mladistvé a studující do 26 let souží linka bezpečí na čísle 116 111. Pro dospělé od 18 let pak linka první psychické pomoci na telefonu 116 123. Non-stop krizová linka ŽIVOT 90 funguje na čísle 800 157 157. Byla také posílena nonstop krizová linka Systému psychosociální intervenční služby pro blízké a pozůstalé na telefonu 227 272 225. Pražská linka důvěry funguje na čísle 222 580 697 a krizová linka In IUSTITIA na 773 177 636.

Vedení univerzity také uvedlo, že ačkoliv Ústřední krizový štáb UK obdržel v posledních hodinách řadu urgencí, aby zveřejnil seznam jmen obětí čtvrteční tragické střelby, nebude jména zejména z pietních důvodů zveřejňovat. "Jedná se nejen o dohodu s Policií ČR, ale také o ochranu osobních údajů obětí," uvedla univerzita.

Některá jména přitom už jsou známa. O identitě první oběti informoval sám Ústav hudební vědy. Přišel o svou ředitelku, doktorku Lenku Hlávkovou. Na tomto postu působila od 1. prosince 2021.

Další identitu oběti prozradilo město Roztoky, je jí tamní obyvatelka Magdalena Křístková. Zemřel také studentka archivnictví a nadějná sportovkyně Kateřina Holcová a korektorka Lucie Špindlerová. Zemřela rovněž Aneta Richterová, aktivní členka týmu Sboru dobrovolných hasičů Velichovky, a odborník na finsko-švédskou literaturu Jan Dlask.

Univerzita také poděkovala za podporu a soudržnost celého univerzitního společenství a slova útěchy z řad široké veřejnosti, které přicházejí nejen z České republiky, ale z celého světa. "Děkujeme také za finanční podporu, která přichází od stovek dárců do Nadačního fondu UK a aktuálně dosahuje více než 33 miliónů Kč. O konkrétních krocích vynakládání prostředků z Nadačního fondu bude UK transparentně rozhodovat a informovat (z pochopitelných důvodů až na začátku roku 2024)," uvedla univerzita.

Nadační fond Univerzity Karlovy spustil sbírku na podporu rodin obětí, pedagogů a studentů postižených tragickou událostí ve čtvrtek. Do dnešního odpoledne přispělo 30 000 lidí, kteří společně přispěli téměř 34,7 milionu korun. Univerzita oznámila, že vybrané finanční prostředky budou směrovány k cílené pomoci postiženým, a využití těchto prostředků bude koordinováno s vedením Filozofické fakulty. Přispět můžete ZDE.

Vedení UK společně s vedením FF UK závěrem vyslovily neutuchající lítost a žal nad zmařenými životy a ztrátami, které se nesmazatelně vryly do duší nás všech. "Ze srdce vyjadřujeme upřímnou soustrast všem pozůstalým, rodinám a přátelům obětí. Univerzita Karlova bude i dále zajišťovat organizační, materiální a psychologickou podporu všem potřebným, zároveň se bude snažit zajistit všem dotčeným poklidný návrat na akademickou půdu. Univerzita Karlova a naše společnost již nikdy nebude stejná, jakou jsme ji znali do tragických odpoledních hodin dne 21. 12. 2023," uzavřela univerzita.

Na náměstí Jana Palacha v Praze se ve čtvrtek odehrál nejhorší případ střelby v historii Česka a druhý nejhorší v EU. Útočník David K vraždil v budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Po útoku je 11 vážně zraněných, 8 středně závažně, 5 lehce zraněných a 14 obětí. Střelec následně spáchal sebevraždu. Před činem podle policie zřejmě zabil svého otce na Kladensku a má na svědomí také dvojnásobnou vraždu v Klánovicích.