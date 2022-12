Úřady práce dostaly přes 768.700 žádostí o příspěvek 5000 korun na dítě

"Zbývá vyplatit 15.000 žádostí z víc než 768.000. Je to dávka, kterou máme téměř vyplacenou, zbývají zbytky," uvedl Trpkoš. Podle něj je počet nových žádostí už malý a úřady ho dokážou "poměrně rychle" odbavit.

Celkem 25.485 žádostí úřady zamítly. Dalších 16.685 řízení pak zastavily. Proces přerušily v 72 případech. Víc než měsíc úředníci k 6. prosinci zpracovávají 3736 žádostí. Na dalších 3320 případech pracují mezi dvěma a třemi měsíci. Déle než čtvrt roku není výsledek jasný u 3904 žádostí. Podle náměstka počty ale klesají. Na konci listopadu bylo přes čtvrt roku rozpracovaných 5469 žádostí, přes dva měsíce 4439 žádostí a přes měsíc 4842. Případů, které čekaly na rozhodnutí přes 90 dnů, bylo k 19. listopadu 10.227.

Podle Trpkoše žádosti na úřadech neleží, ale úředníci vyzývají žadatele k doplnění a čekají na odpovědi. Jedná se i o případy zahraničních pracovníků. Náměstek v prezentaci pak ale uvedl, že problém s delšími lhůtami je hlavně v Praze a s menším odstupem ve středních Čechách a Plzni, kde je "stále relativně vysoký" počet nedořešených případů a žádostí, "na které nebylo dosud sáhnuto".

Podle dřívějších údajů resortu má na pětitisícovou podporu nárok asi 1,6 milionu dětí do 18 let z rodin s loňským hrubým příjmem do milionu korun. Automaticky ji dostalo 240.000 dětí z domácností s dětskými přídavky. Ostatní rodiče mohli žádat od 15. srpna přes portál Jenda i osobně v Czech Pointech na radnicích či krajských úřadech. Vláda uváděla, že chce příspěvkem zmírnit dopady zdražování na rodiny. Dávka je pro děti, kterým nebylo k 1. srpnu ještě 18 let, nebo které se do konce roku teprve narodí. Nárok na podporu má dítě s trvalým pobytem a bydlištěm v Česku. Rodiče musí s dítětem žít a hradit náklady. Příspěvek mohou získat i cizinci, kteří v Česku dlouhodobě žijí a pracují. Čerpat ho mohou pěstouni, manželé či partneři rodičů i vdovci a vdovy po rodičích. Do milionového příjmu se započítává výdělek ze zaměstnání a podnikání, výživné, výsluhy, náhrady mzdy či platu, odměny, pojistné plnění, dávky, důchody, nájmy či ostatní příjmy, které se v Česku daní. Nezohledňují se případné výhry.

Podle některých expertů na sociální problematiku je příspěvek příliš plošný, jednorázová podpora rodinám v potížích příliš nepomůže a vhodnější by bylo zvýšení dětských přídavků i příspěvků na bydlení. Někteří kritici mluvili o uplácení voličů před letošními komunálními volbami.