Vánoční cukroví: PŘEHLED surovin, za které si letos připlatíte a o kolik

Balení surovin, která společnost analyzovala, obsahuje například mouku, cukr, vejce, vlašské ořechy nebo máslo. Oproti loňsku v akčních letácích nejvíce zdražil cukr moučka, průměrná cena za jeden kilogram je letos 29,73 Kč, což je meziroční nárůst o 122 procent. Akční ceny za kilogram hladké mouky jsou o 93 procent vyšší.

Výrazně zdražil také tuk na pečené, 250 gramů je letos v akčních letácích průměrně o 81 procent dražší než loni. Máslo v akci je v průměru o 40 procent dražší. Plato vajec o deseti kusech je letos v akci o 57 procent dražší. "Máslo lze v cukroví nahradit třeba tukem na pečení, kde je zdražení taky velmi výrazné, vzhledem k nižší ceně ale jde určitě o menší zátěž," uvedl obchodní ředitel společnosti Jaroslav Staněk s tím, že průměrná sleva na celý balík surovin v akci je letos 27 procent.

Několik položek v balíku surovin na pečení meziročně zlevnilo. Například pět kusů vanilkového cukru je v akci o pětinu levnější. O 15 procent se snížila akční cena vanilkového lusku.

Společnost analyzovala také ceny surovin na pečení konkrétních druhů cukroví. Za suroviny na linecké cukroví lidé v akci zaplatí v průměru 213 Kč, což je stejně jako loni. O 30 procent více meziročně stojí balík surovin na vanilkové rohlíčky, za který zákaznici řetězců v akci zaplatí 287 Kč. O 20 procent zdražily suroviny na rumové kuličky, které stojí 361 Kč.

Česká distribuční analyzovala 229 položek z letáků. Podle průzkumu agentury STEM/MARK přibližně čtvrtina Čechů letos využívá slevové akce mnohem více než v minulosti, přičemž každý desátý dříve slevové akce nevyužíval, ale v poslední době nově začal. Nejvíce je to patrné mezi muži a věkovou skupinou do 30 let.