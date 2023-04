Ve Sněmovně opět leží návrh na uzákonění obecného referenda

Obyvatelé by mohli podle návrhu ANO rozhodovat v referendu o záležitostech vnitřní i zahraniční politiky. Výjimkou by byly zejména základní práva a svobody, individuální práva a povinnosti, změny ústavního pořádku, členství České republiky například v Evropské unii a Severoatlantické alianci a rozpočet, daně a poplatky. Lidé by nesměli zasahovat do soudní moci, do ustanovování kandidátů do funkcí a do jejich odvolávání či do působnosti České národní banky.

Všelidovým hlasováním by obyvatelé nesměli schvalovat a rušit právní předpisy ani ratifikovat a vypovídat mezinárodní smlouvy, které přenášejí národní pravomoci na mezinárodní organizace nebo instituce. Způsob schvalování takových smluv ošetřuje jeden z článků současné ústavy.

Referendum by se mohlo konat podle předlohy na základě petice s podpisy nejméně 450.000 obyvatel nebo z podnětu Parlamentu. Předloha SPD předpokládá podpisy nejméně 250.000 obyvatel. Přípustnost otázek by podle návrhů pravidel obou hnutí předem posoudil Ústavní soud a všelidové hlasování by vyhlašoval prezident.

Předloha poslanců ANO nepřímo stanoví, že sběr podpisů by nesměl trvat déle než 2,5 roku. Už k posouzení dotazu či dotazů Ústavním soudem by musel navrhovatel mít nejméně 50.000 podpisů, na jejich shromáždění by měl nejdéle jeden rok. Ústavní soud by musel rozhodnout o přípustnosti referenda do půl roku od podání návrhu. Doba pro podepisování petice by skončila nejpozději po 12 měsících od kladného verdiktu ústavních soudců.

Rozhodnutí v referendu by bylo přijaté a závazné, pokud by pro návrh hlasovala nadpoloviční většina voličů. Musela by ale zároveň představovat nejméně čtvrtinu lidí s volebním právem. Předloha SPD je mírnější. Rozhodnutí by podle ní bylo schválené a závazné v případě, že by se hlasování zúčastnila aspoň pětina oprávněných voličů a pro návrh by hlasovala nadpoloviční většina.

Pravidla všelidového hlasování navrhovaná SPD Sněmovna loni v březnu jen rozjednala. Proti předloze se tehdy postavila vládní koalice i ANO. Návrh ANO nejprve zamíří k posouzení vládě.

V minulém volebním období poslanci projednávali hned několik předloh k zavedení obecného referenda. K závěrečnému hlasování se ale nedostali. Lidové hlasování se nyní může konat na obecní a krajské úrovni.