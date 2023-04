Vláda hodlá snížit platy ústavních činitelů v rámci úspor, naznačil Blažek

"Předpokládám, že platy nejenom politiků - což jsou i soudci a na to navázaní státní zástupci, budou předmětem konsolidačního balíčku," řekl v Patrii Blažek. Podle něj možná není správný ani způsob výpočtu jejich platů. Ten se v současné době odvozuje z platové základny, která vychází z předloňské průměrné mzdy.

"Nemyslím si, že bychom přišli se samostatným návrhem, to považuji za nadbytečné a dokonce bych řekl nepraktické. Ale budeme se to snažit dát do jednoho balíku se vším všudy, s těmi návrhy, které přijdou," dodal Blažek s tím, že vláda se s tím zabývat musí.

Dopady na rozpočet mají podle Blažka spíš než platy 200 poslanců a 81 senátorů odměny dalších ústavních činitelů. "Státních zástupců je 1300 a soudců 3000 a tam jsou platy vyšší než dneska u politiků. Budeme se bavit, jestli systém narovnáme, jak ve smyslu sociální spravedlnosti nejenom u politiků (...) a současně, aby byl systém únosný," uvedl.

Poslanec ANO Radek Vondráček připomněl, že opozice už snížení platů politiků navrhovala. "My za ANO navrhujeme (platy) zmrazit v dobách krize," řekl. Je podle něj potřeba nastavit automatický systém, aby nebylo třeba o platech politiků rozhodovat. "Pokud možno, abych se nikdy nedožil toho, že o vlastním platu budu zase hlasovat, protože jsou to nejtrapnější chvilky v mém politickém životě," dodal.

Ke zmrazení platů politiků vyzval vládu i prezident Petr Pavel, mluvili o něm i zástupci stran vládní koalice. Navrhnout snížení základu pro jejich výpočet chtějí podle předsedy jejich sněmovního klubu Jakuba Michálka také Piráti. Změna, která by se týkala jen poslanců a senátorů, soudců jen u budoucího růstu, by podle něj měla platit do července, přinést má až 500 milionů korun. Zpomalení růstu navrhuje podle předsedy Víta Rakušana i STAN.

Po snížení v roce 2021 se od ledna 2022 platové základny politiků, soudců a žalobců zvedly o šest procent. Další novela je však od února 2022 opět snížila. U soudců tak základna klesla ze 106.986 korun na 100.872 korun. Vláda očekávala, že díky tomu ušetří 600 milionů korun. Letos jsou platy opět vyšší, počítají se podle normálního mechanismu. Například soudci okresního soudu mají letos pobírat o 11.300 až 19.400 korun víc než loni.

ÚS v minulosti opakovaně formuloval názor, že materiální zabezpečení patří ke garancím soudcovské nezávislosti. Vláda nemůže s platy soudců zacházet zcela volně a podle aktuálních rozpočtových potřeb. Na druhou stranu, některé zásahy do platů soud uznal jako možné a důvodné, například po ničivých povodních.