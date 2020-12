Agentury udělají první spot na podporu očkování proti koronaviru, zveřejněn bude již brzy

ČTK to dnes řekl Marek Hlavica z Asociace komunikačních agentur, která se na kampani podílí.

Ministerstvo zdravotnictví v pátek rozhodlo, že zruší výběrové řízení na kampaň o koronaviru za zhruba 38 milionů korun, kterou nedávno vypsalo a která měla odstartovat v lednu. Místo toho začalo spolupracovat s úřadem vlády a zástupci komunikačních agentur a dalších profesionálů působících v public relations.

Ti oslovili @strakovka s tím, že dodají obsah kampaně v rámci dobrovolné pomoci. Plánovaný rozpočet tak bude alokován na nákup mediálního prostoru pro tuto kampaň, jejíž start plánujeme na druhou polovinu ledna. — Ministerstvo zdravotnictví (@ZdravkoOnline) December 18, 2020

Mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová dnes ČTK řekla, že se úřad rozhodl ke změně strategie. "Vzhledem k tomu, že agentury se nabídly, že už mají něco hotového, tak jsme se rozhodli udělat změnu strategie tímto směrem, že využijeme to, co nabízejí, a vstoupíme s nimi v kontakt," uvedla Peterová.

První výsledek této spolupráce by měl podle Hlavici reagovat na dodání první vakcíny do Česka, které se očekává 26. či 27. prosince. Komunikační agentury o víkendu předložily zástupcům státu tři návrhy na první spot a jeden z nich byl vybrán k dopracování.

Kromě toho se účastníci víkendového jednání podle Hlavici dohodli na tom, že na začátku ledna se uskuteční hackathon, během kterého všechny zapojené firmy zdarma vytvoří komunikační strategii a kreativní koncepty kampaně na podporu očkování proti covidu-19. "Vzniknou strategické dokumenty, které řeknou, co by se mělo udělat a jak by to mělo vypadat. Představíme je úřadu vlády jako řešení, které pokládáme za správné ve chvíli, kdy je potřeba přesvědčit určitou část veřejnosti, že očkování je cestou ze šlamastiky, do které jsme se dostali," řekl Hlavica.

Následovat by mělo vytvoření kampaně, tedy natočení spotů, vytvoření grafických návrhů a podobně, a nákup reklamy v médiích. Hlavica odhaduje, že náklady se budou pohybovat mezi 50 a 100 miliony korun. Podle něj zástupci vlády o víkendu uvedli, že peníze, které stát na kampaň poskytne, budou dostatečné.

Za nedostatečnou komunikaci kolem epidemie nového typu koronaviru, a zejména tématu očkování, kritizovala ministerstvo opozice i někteří odborníci. Ministerstvo zdravotnictví dosud komunikovalo o epidemii zejména na svých sociálních sítích, dezinformace začalo vyvracet na webu nebo na pravidelných tiskových konferencích. Minulý týden publikovalo inzerát, který za svůj obsah i vzhled sklidil kritiku opozice, odborníků na marketing i premiéra Andreje Babiše (ANO), který ho označil za katastrofu.