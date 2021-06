Covidové certifikáty jsou klíčové pro cestovní ruch, míní odborníci

Evropský parlament v minulém týdnu schválil zavedení takzvaných covidových pasů, fungovat mají v EU od začátku letní turistické sezony, tedy od července. Unijní země by prostřednictvím covidových certifikátů měly uznávat všechna bezplatná osvědčení o očkování, negativním testu či prodělané nemoci vydané jiným členským státem. Podle poslanců bude zavedení certifikátů zásadním krokem k obnovení svobody pohybu.

"Je ohromně důležité, aby Češi cestovat do zahraničí a cizinci mohli jezdit sem a podpořili tak tuzemský cestovní ruch," uvedl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Upozornil, že firmy aktivní v cestovním ruchu v Česku v roce 2019 odvedly do státního rozpočtu přes 130 miliard korun a zaměstnávaly přes 250.000 lidí. "Bez turistů ze zahraničí nemají šanci fungovat. Samotní čeští cestovatelé je nemají šanci zachránit," zdůraznil. Zatímco loni tuzemští podnikatelé evidovali u Čechů nárůst strávených nocí při pobytu o 100.000, u cizinců byl naopak úbytek o více než 700.000 nocí.

Jako klíčové označil přijetí covidových certifikátů i generální ředitel agentury pro podporu cestovního ruchu CzechTourism Jan Herget. Společně s Prouzou připomněl, že i přes intenzivnější turismus Čechů jsou cizinci pro zdejší podnikatele nezbytní.

Po schválení certifikátů Evropským parlamentem bude podle jeho místopředsedkyně Dity Charanzové (ANO) nyní hlavní úloha na jednotlivých členských zemích. "Některé země asi budou potřebovat více času, všechny by ale měly od 1. července uznávat certifikáty ostatních států," podotkla. Upozornila, že certifikáty jsou důležité pro vstup a pobyt v dané zemi, případné využití covidových pasů i pro návštěvu restaurací, kulturních akcí a dalších míst je už na nastavení podmínek jednotlivých zemí. To se podle Charanzové může lišit.

Právě možné odlišnosti jsou podle Prouzy jedním z rizik fungování certifikátů. Apeloval proto na to, aby se jednotlivé státy snažily uplatňovat pravidla podobně. "Snad bude těch národních doplňků co nejméně. Pokud se to rozpadne, bude to velký problém," podotkl. Evropská komise by podle něj zároveň měla jednat o uznávání podmínek pro cestování i s třetími zeměmi. Herget v této souvislosti připomněl, že pro Česko jsou klíčoví turisté jak z EU, tak ze zemí jako USA, Velká Británie a Rusko, či zemí Perského zálivu a Asie.

Europoslanec Alexandr Vondra (ODS) covidové pasy označil jako kompromis v mimořádné situaci. Podle něj je ale důležité, aby si cestovatelé ověřovali podmínky vstupu do cílových destinací. Vondra doufá, že platnost certifikátů nebude nutná déle než rok. Následně věří v návrat k normálu a k volnému pohybu v rámci EU.

Novelu, která má vydávání certifikátů v Česku umožnit, už podpořil zdravotnický výbor Poslanecké sněmovny ČR. jw Dolní komora ji ale odmítla projednat zrychleně. Kdy poslanci zavedení covid pasů projednají, zatím není jasné.