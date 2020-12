Dodávka vakcíny Pfizer/BioNTech do EU má zpoždění, problémy pociťuje i Česko

Vakcína by měla směřovat i do nemocnic v krajích. Očkování dnes plánovaly zahájit například nemocnice v Ústeckém nebo Moravskoslezském kraji. Hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller (ANO) uvedl, že nedostal žádné oficiální vyjádření. "Mají nám dát vědět dopředu dva až tři dny, a to se nestalo," uvedl.

Dnes měly vakcíny dorazit také do Moravskoslezského kraje. Podle tamního hejtmana Iva Vondráka (ANO) první dávka dorazí až 31. prosince.

Dodávka stovek tisíc vakcín společností Pfizer a BioNTech do států Evropské unie se dnes zpozdila, důvodem byly "malé potíže s logistikou". Problém se již podařilo vyřešit, sdělila firma Pfizer televizní stanici CNN. Zpoždění v distribuci vakcín dnes hlásilo španělské ministerstvo zdravotnictví s tím, že zpoždění se týká i dalších sedmi unijních států. O jaké konkrétně jde, Španělsko nesdělilo, píše agentura AFP.

"Přeložili jsme odeslání menšího počtu našich dodávek. Záležitost s logistikou se vyřešila a tyto dodávky se nyní odesílají," uvedla farmaceutická společnost a zdůraznila, že nešlo o výrobní problém.

Španělsko, které podobně jako převážná většina unijních států začalo v neděli s očkovací kampaní, dnes očekávalo dalších 350.000 dávek vakcíny, které však dorazí až v úterý. Stejný počet by jich jihoevropská země měla dostat každý týden po následující tři měsíce.

Převoz vakcín z továrny Pfizeru v belgickém Puursu do státu EU je logistickou výzvou, uvádí CNN. Látka totiž musí být uskladněna při teplotě minus 70 stupňů Celsia, a to včetně převozu.