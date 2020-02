Domácí porody by měly vést jen zkušené asistentky, žádá Senát

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Domácí porody by mohly do budoucna provádět porodní asistentky s nejméně tříletou praxí a po složení kvalifikační zkoušky. Musely by být také zapsány v seznamu České komory porodních asistentek. Navrhla to uzákonit skupina 20 senátorů v čele s předsedou senátního zdravotnického výboru Lumírem Kantorem (za KDU-ČSL). Proti návrhu má výhrady Unie porodních asistentek. Horní komora by se mohla předlohou začít zabývat v březnu.