Epidemiolog Maďar chválí prodloužení izolace, zrušení karantén snad neuškodí

Zrušení karantén až za týden pravděpodobně situaci při charakteristice omikronu, existenci očkování a účinné léčby nezhorší. Uvedl to ve vyjádření pro ČTK. V současné době musí lidé do karantény po rizikovém kontaktu a izolace trvá pět dní.

"Původní trvání bylo na nejkratší možné hranici s tím, že daná osoba bude po návratu do práce a školy pravidelně testovaná," uvedl. K tomu podle něj odborníci doporučovali i povinné nošení respirátoru pět dní po návratu.

"Povinnost respirátorů nebylo podle názoru právníků možné dát do mimořádného opatření, je to tam tedy jen jako doporučení," dodal. Prodloužení na sedm dní byl podle něj i návrh Národního institutu pro zvládání pandemie, což je poradní orgán ministerstva, a podpořený jeho epidemiologickou skupinou, kterou Maďar vede.

Karanténa a izolace byla na pět dní zkrácená od 17. ledna, kdy se začalo s právě s testováním ve školách. Do té doby trvala izolace 14 dní a karanténa bez příznaků deset. Zkrácení tehdy ministr Vlastimil Válek (TOP 09) odůvodňoval mírnějším průběhem a kratší infekčností varianty omikron. Část odborníků považovalo pět dní za krátký čas, na jehož konci ještě někteří nakažení mohli být infekční.

Maďar stejně jako ministerstvo považuje zrušení karantén po rizikovém kontaktu za pokus o postupný přechod do režimu standardní respirační nákazy. "Hlavní pozornost se bude soustředit na příznakové osoby, které by měly jít na test a v případě pozitivity do izolace. Ochranou před bezpříznakovými je respirátor, rozestupy, očkování a v případě potřeby dostupná včasná léčba," sdělil.

Podle Maďara se lze domnívat, že pozitivní osoby budou poctivěji hlásit své blízké kontakty, když nebudou muset do karantény, ale budou jen poučeny o správném postupu. "Karantény významně zatěžovaly společnost a bylo otázkou, jestli je to v této fázi nadále nezbytně nutné. Kompletně očkované osoby mají těžký průběh jen velmi vzácně, a to i pokud jsou ve starším věku a s rizikovými faktory. Menší část neočkovaných si tuto cestu zvolila sama," doplnil.

Než opatření začne za týden platit, bude podle něj ještě větší jistota, že zrušení karantén epidemickou situaci nezhorší. "Už teď je to málo pravděpodobné," uzavřel.

Naopak vůči předchozímu rozvolnění od středy 9. února, kdy se zrušila kontrola covidových certifikátů v restauracích, ubytovacích zařízeních, provozovnách služeb a na hromadných akcích, byl Maďar i další odborníci poměrně kritický. Vláda k němu přistoupila ve stejný den, od kdy dosavadní mimořádné opatření zrušil Nejvyšší správní soud.

Premiér Petr Fiala tehdy uvedl, že vláda nezmírňuje opatření pod jeho tlakem, ale jen uspíšila již naplánované kroky. "Je absurdní, že k ukončení pandemie dochází v České republice rozhodnutím Nejvyššího správního soudu, který je jistě vybaven vysoce kvalifikovanými odborníky na covid-19," sdělil ČTK tehdy předseda Společnosti infekčního lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Pavel Dlouhý. Podle něj budou taková místa poměrně nebezpečným prostředím. Další odborníci se domnívají, že vláda jen legalizovala to, co se stejně už na mnoha místech dělo, tedy absenci těchto kontrol.