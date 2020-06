Jaká je skutečná míra promoření? Na Olomoucku se bude testovat

Podle informací, které poskytl iROZHLAS, by se vědci nyní zaměřovali na hladinu různých typů protilátek zastoupených v žilní krvi. Stále tedy zůstává velký otazník nad tím, kolik lidí se reálně nakazilo novým koronavirem, aniž by vykazovali jakékoliv symptomy. Taková osoba by pak byla schopná nakazit několik dalších, přičemž by byla v dobré víře, že je zdravá.

O významu odkysličené krve z žil mluvil už začátkem května šéf Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Díky tomuto poznatku se pak rozhodlo, že proběhne ještě rozsáhlá vědecká kvantitativní analýza protilátek. Čili se stále ještě neví, kolik lidí se s infekcí nového koronaviru skutečně setkalo.

Jelikož je momentálně na pořadu dne nákup nových testovacích souprav, nemohla se zatím žádná analýza udělat. "Fakultní nemocnice v Olomouci musí nakoupit dané testy. Pokud vím, jsou to testy německé výroby, takže musíme řešit otázku, jak je nakoupit, abychom dodrželi zákon,“ informoval v Radiožurnálu ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO).

Přesné výsledky nové metodiky studie promořenosti by měly být známy v časovém horizontu dvou až tří měsíců. Alespoň s takovým scénářem počítá ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Marián Hajdúch. Velkou časovou kapacitu si vyžádá samotná analýza. „Je třeba si uvědomit, že se bude jednat o 40 tisíc analýz, chceme dělat alespoň nebo minimálně tři třídy protilátek a možná víc než jeden antigen," vysvětlil Hajdúch.

Budeme moudřejší?

Díky výsledkům analýzy odkysličené krve obyvatel Olomouce by odborná veřejnost měla získat přesnější informace o průběhu epidemie, jelikož rychlotesty, které se uskutečňovaly ve stanech byly pouze orientační. Velmi vážná situace byla především na Litovelskou a Olomoucku, a proto by zde se zrovna zde mohla ukázat co největší promořenost. Podle Duška bychom mohli být moudřejší i v tom, kam nejdál se virus v rámci Česka dostal.

„Je to důležité proto, abychom do budoucích epidemiologických modelů uměli lépe vyhodnotit tu transmisi onemocnění. To znamená, že když budeme vědět, že v dané oblasti je 10 nakažených, tak budeme vědět, že ke každému diagnostikovanému jsou ještě dva, tři nebo čtyři, u kterých ta infekce probíhá skrytou formou,“ nastiňuje Hajdúch, proč je důležité vědět kolik máme asymptomatických nakažených.

Další věc, která bude pro boj s epidemií koronaviru klíčová, je také tvorba protilátek a doba jejich setrvání v lidském organismu. Zde jde totiž o to, zda se pacient po uzdravení z nemoci covid-19 může infikovat znovu. Analýza jako taková by měla stát maximálně 10 milionů korun.