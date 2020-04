Kam umístit seniory s COVID-19? Krizový štáb přehodnotil původní plán

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ústřední krizový štáb na žádost krajů doporučil zahrnout do požadavku na 60 lůžek pro seniory s infekcí koronavirem na 100.000 obyvatel vedle nemocnic i sociální zařízení. ČTK to dnes řekl šéf štábu a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). S žádostí o přehodnocení ve středu přijatého opatření se na něj obrátil hejtman Libereckého kraje Martin Půta (SLK). Pro Liberecký kraj by to znamenalo vyčlenit 290 lůžek. Vedení kraje to považuje za nesmyslné, znamenalo by to vystěhovat celou jednu okresní nemocnici.