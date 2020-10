MPSV žádá roušky a respirátory ze státních rezerv pro klokánky

Média v minulých dnech informovala o tom, že se v jednom z klokánků objevila nákaza koronavirem. S covidem-19 pak v nemocnici skončila šéfka Fondu ohrožených dětí Hana Kupková, která se nakazila od dětí. Fond, který klokánky provozuje, si stěžoval na postup ministerstva práce. Podle pracovníků se o chod zařízení nezajímalo a pomůcky jim nezajistilo. Takzvané ZDVPOPy nepatří mezi sociální služby, řídí se zákonem na ochranu dětí. Nynější mimořádné dotace na pomůcky tak dostat nemohly.

Ministerstvo teď žádá ze státních hmotných rezerv 26.580 respirátorů s označením FFP2, 186.000 roušek, 49.500 rukavic a 2475 štítů. Podle návrhu by materiál měli do krajů rozvézt hasiči. Hejtmani by se pak měli postarat o to, aby se pomůcky do zařízení dostaly a aby se nespotřebované množství pak zas vrátilo do skladů správy hmotných rezerv. Ministerstvo by mělo klokánky a ostatní domovy informovat o tom, kde a jak si mají vybavení převzít.

Autoři návrhu v podkladech pro vládu poukazují na to, že děti v tísni se dostávají do zařízení často bez jakýchkoliv věcí a hygienických potřeb. Nemají tedy ani roušky, které ale potřebují, aby mohly chodit do školy. Pracovníci zas musí mít ochranu, aby se nenakazili a udržel se chod domovů, zdůvodnilo ministerstvo. Předpokládá, že by na měsíc mělo připadnout na dítě až 120 roušek a na zaměstnance až 150. Pracovník by měl dostat až 60 respirátorů na měsíc.

Fond ohrožených dětí dnes na svém webu zveřejnil poděkování lidem i firmám za darované pomůcky i peníze. "Díky podpoře jsme mohli částečně vybavit všechna naše zařízení ochrannými pomůckami," uvedla předsedkyně fondu Kupková. Dodala, že už je doma z nemocnice.