Na přeočkování budou moci od 4. ledna všechny dospělé osoby

Celkově už má posilující dávku očkování, která je podle odborníků dostatečnou ochranou před vážným průběhem nákazy i u varianty omikron, zhruba třetina z 6,8 milionu dosud očkovaných lidí.

Podle harmonogramu nastaveného bývalou vládou by se na lidi ve věku 18 až 35 let dostalo až 19. ledna. Důvodem rozložení věkových kategorií do delšího času měla být ochrana očkovacích míst před velkým náporem v jeden čas. Nová vláda urychlila už očkování lidí ve věku 30 až 45 let, kteří si pro posilující očkování mohou přijít o měsíc dříve od pondělí 27. prosince.

Dosud to udělalo téměř 23.000 z nich, náporu zájemců čelila hlavně očkovací centra bez registrace ve velkých městech. Dalších více než 100.000 lidí v tomto věku se podle informací ministerstva zdravotnictví k posilující dávce v pondělí a úterý registrovalo.

Za posledních 20 dní zdravotníci podali více než milion posilujících dávek vakcíny. V prvních pracovních dnech po vánočních svátcích zájem znovu rostl, celkově se nechalo očkovat v pondělí i v úterý vždy přes 60.000 lidí. Zájem je ale asi o třetinu nižší než před svátky, roli zřejmě hrají i prázdniny a dovolené, které si lidé mezi Vánocemi a Novým rokem často berou.

Podle denní tiskové zprávy o očkování už vakcinaci podstoupilo nebo je k ní registrováno asi 64,5 procenta kompletní české populace. Mezi lidmi nad 65 let, kteří jsou více ohroženi vážným průběhem nemoci, je to více než 80 procent, u lidí nad 70 let více než 90 procent. Přesto zbývá více než 131.000 lidí nad 70 let, kteří očkovaní nejsou ani se k vakcinaci zatím neregistrovali.

Z dospělých jsou nejméně proočkovaní třicátníci. Lidí ve věku 30 až 34 let už projevilo zájem o očkování asi 62 procent, ve věku 35 až 39 let asi o dvě procenta víc. Více jsou očkovaní i mladí ve věku 16 až 29 let, kterých se k očkování registrovaly nebo už ho absolvovaly téměř dvě třetiny. Z dětí ve věku 12 až 15 let je to 49 procent a u nejmladších očkovaných ve věku 5 až 11 let, kteří vakcínu dostávají zhruba dva týdny, zatím 1,5 procenta.