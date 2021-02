Na Příbramsku dnes zkušebně otestovali žáky ZŠ testy ze slin

Otestováno bylo 12 dětí, jedno z těch, kde rodiče souhlasili, totiž nepřišlo do školy. "Někteří rodiče víceméně jsou přesvědčeni o tom, že je to nesmysl, takže už z principu. Další rodiče, a to si myslím, že převládá, mají pocit, že by se mohli dostat do jakéhosi kolotoče karantén a tudíž ošetřovného, takže by začali řešit finanční problémy a v některých případech se bojí, že by mohli ztratit zaměstnání," řekla ČTK Vošahlíková.

Lékařka se zdravotní sestrou nejdřív rozdaly dětem zavřené lahvičky s tekutinou. Poté znovu obešly lavice, odšroubovaly víčko a místo něj nasadily trychtýřek, do kterého děti plivaly. "Do trychtýřku plivou tak dlouho, až naplivají přibližně do poloviny flaštičky. My je obcházíme, snažíme se je nějakým způsobem podpořit, aby dosáhly požadovaného množství sliny," řekla ČTK Laura Roden. Děti motivuje například ukazováním citronu.

Následně lékařka se sestrou děti znovu obešla a posbírala lahvičky se slinami. "Flaštičky si odneseme k zhodnocení. Od momentu, kdy nakapeme na test, je to 15 minut," řekla Roden. Děti většinou s napliváním potřebného množství slin neměly problém, motivace od lékařky či sestry jim pomohla.

První várku testů financuje přímo Roden, která doufá, že jí testy proplatí pojišťovna. Další testování je připravena zaplatit obec. Druhé testování se předběžně plánuje na pondělí, obec chce dál spolupracovat s Roden. "Přístup k dětem je naprosto úžasný, máme obrovské štěstí, že to je právě paní Laura Rodenová, která se toho ujala po té odborné stránce," řekl ČTK starosta Petrovic a senátor Petr Štěpánek (STAN). Kdyby měla obec platit testování celé školy, tedy všech devíti ročníků a učitelů, činily by týdenní náklady zhruba 60.000 korun.

"Rádi bychom trošku rozhýbali tu mašinerii, protože děti ve školách byly naposledy někdy v prosinci. A distanční výuka není to pravé," zdůvodnila účast školy na zkušebním testování Vošahlíková. Kdyby bylo nějaké dítě pozitivně testováno, škola ho izoluje od spolužáků a zavolá rodičům, aby si ho vyzvedli. Výsledek testů ze slin musí následně PCR test, na který dítě pošle praktický lékař.

Testování dětí nyní není povinné, pokud rodiče odmítnou, škola s tím nemůže nic dělat a netestované dítě může dál chodit do školy. "Pokud by se podařilo a ministerstvo schválilo projekt, tak dítě půjde do školy, pouze pokud podstoupí testování. Pokud testováni nebudou, dítě do školy jít nemůže, zůstává doma, ale na domácí výuce, ne distanční. Tedy odpovědnost za vzdělávání by převzal rodič a žáci by chodili na přezkoušení," řekla Vošahlíková.

"Všem nám jde v podstatě o to samé. Abychom se zbavili šíření viru a mohli jakž takž normálně žít," uvedla Roden. Testy získává přes svou sedlčanskou ordinaci, kde působí jako zubní lékařka,spolupracuje zároveň s iniciativou Lékaři pomáhají Česku.