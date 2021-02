Nakažených bude i 20 000 denně. Ve hře jsou tvrdá opatření, na nákup jen s čestným prohlášením

"Musíme počítat s tím, že v průběhu přelomu února a března, to znamená v příštím jednom až dvou týdnech, bude situace znamenat další kulminaci k hodnotám kolem 20.000 nově diagnostikovaných osob denně a z toho vyplývající zátěž nemocnic," uvedl ministr. Ve druhé polovině března by se nárůst počtu pacientů s nemocí covid-19 měl vrátit na nynější úroveň, řekl Blatný.

Vláda proto plánuje nad rámec současných opatření omezit pohyb lidí a kontakty mezi nimi, potvrdil ministr. Od pondělí kvůli tomu chce s výjimkami zakázat pohyb lidí mezi okresy, zavést povinné nošení respirátorů, povinné antigenní testování ve firmách, uzavření všech škol včetně mateřských nebo "omezení prodeje na nezbytně nutné zboží". V platnosti má zůstat zákaz nočního vycházení mezi 21:00 a 05:00.

Kabinet kvůli tomu potřebuje podle ministra prodloužit nouzový stav. Bez nouzového stavu nelze zakázat noční vycházení, omezit pohyb mezi okresy nebo redukovat prodej, uvedl Blatný.

Hamáček: Lidé by mohli ve volném čase jen po katastru svojí obce

Lidé by se mohli ve volném čase mimo místo svého bydliště, například při cestě do přírody, pohybovat jen na území katastru dané obce, ve které bydlí. Jejích pohyb by nebyl omezen vzdáleností jednoho kilometru od bydliště, jak původně zamýšlelo ministerstvo vnitra. Dnes to před poslanci ve Sněmovně řekl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Praha by podle něj mohla být brána jako jedna obec.

Omezení pohybu na jeden kilometr bylo podle Hamáčka velmi razantní a tvrdé. Finálním návrhem by měl být právě návrh na omezení na katastr obce.

Hamáček uvedl, že vláda chce omezit pohyby mimo okresy. Označil to za razantní a extrémní opatření, ale současně časově omezené. Je ale přesvědčen o tom, že slibovaný efekt přinese. Cesty do zaměstnání omezeny nebudou. Předpokládá, že zaměstnanec na cestě do práce bude schopen cíl cesty doložit třeba pracovní smlouvou.

U ostatních cest, jako jsou třeba návštěvy lékaře, péče o osobu blízkou nebo cesta na nákup nebo na úřad, přišlo vnitro podle Hamáčka s řešením z Francie. Než občan opustí svoje bydliště tak na kus papíru napíše zjednodušenou formu čestného prohlášení, kde stanoví, kdy opouští svůj byt a kam jede a při kontrole to předloží policii. Hamáček to označil za řešení, které méně vstupuje občanům do soukromí.