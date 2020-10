Očkovaní proti covid-19 nebudou do budoucna muset do karantény

V některých průzkumech veřejného mínění uvedla více než polovina Čechů, že se nechce nechat očkovat. "Virus by tu stále koloval, byť by docházelo k postupnému promoření. Dlouhodobost protilátek ani buněčné imunity není potvrzená," řekl k tomu ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO).

Podle něj by země zůstávala v takové "křeči" jako je teď ještě řadu měsíců. "Ekonomika by to nevydržela. Doufám, že se to nestane a lidé pochopí, že je to (očkování) na místě," dodal.

Očkovací látku vyvíjí několik zemí a farmaceutických společností. Evropská komise jedná společně o dodávkách s těmi, kteří jsou ve výzkumu nejdál a dodržují pro něj standardy požadované EU a USA. Česko si objednalo vakcínu pro 3,5 milionu lidí.

Podle Chlíbka by se měli očkovat zejména zdravotníci, pracovníci v sociálních službách nebo kritické infrastruktuře. Odborníci očekávají, že první očkování by mohlo být dostupné na začátku příštího roku.