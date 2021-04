ONLINE: Počet úmrtí s covidem přesáhl 28.000, v pondělí přibylo 3843 případů

10:49 - Na Slovensku v únoru, kdy země čelila silné druhé vlně koronavirové nákazy, zemřelo o téměř tři pětiny více lidí ve srovnání s průměrem za druhý měsíc let 2016 až 2020. Tempo nárůstu úmrtí oproti lednu ale zpomalilo. Informoval o tom dnes slovenský statistický úřad. V únoru pětimilionové Slovensko zaznamenalo podle oficiálních statistik dosud nejvyšší měsíční přírůstek úmrtí na covid-19, zemřelo 2559 lidí.

10:14 - Tři lidé zemřeli po náhlém zvýšení tlaku v plicních ventilátorech na jednotce intenzivní péče v rumunské Bukurešti. Příčina nehody se vyšetřuje, informovala s odvoláním na úřady agentura AFP. Podfinancované rumunské zdravotnictví se nachází na hraně kolapsu kvůli nové vlně covidové pandemie.

9:57 - Ve Zlínském kraji přibylo za pondělí 188 případů covidu-19. Je to o 101 případů více než v neděli a o 85 více než před týdnem, kdy však bylo Velikonoční pondělí. O týden dřív v pondělí přibylo 267 případů. O svátcích a víkendech se obecně méně testuje. V neděli bylo v kraji 87 nově nakažených, minulou neděli jich bylo 151, vyplývá z informací ministerstva zdravotnictví.

9:29 - V Jihočeském kraji zemřelo v únoru 729 lidí, což je o 16,6 procenta víc než průměr let 2015 až 2019. Nárůst počtu zemřelých byl o něco nižší než v předchozím měsíci. V únoru zemřelo na jihu Čech 407 mužů a 322 žen. Vyplývá to z předběžných údajů, které zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Podle statistiků souvisí nárůsty s koronavirem.

9:19 - Počet mrtvých s potvrzenou nákazou koronavirem začal v ČR výrazně růst zejména od loňského října, v listopadu a letos v březnu byla několikrát překročena hranice 200 mrtvých za den. Dosavadní rekord 262 mrtvých je z 3. listopadu, následují letošní 8. březen s 235 mrtvými a 15. březen s 233 mrtvými. Loni na jaře trvalo měsíc, než celkový počet mrtvých překročil 200 (hranice sta zemřelých byla překročena za 17 dní). Aktuálně počet zemřelých s covidem-19 přesáhl 28.000. Poslední tisíc mrtvých přibylo za deset dní, v posledních čtyřech dnech úmrtí přibývá méně než 100 denně.

9:07 - Počet úmrtí s nemocí covid-19 v ČR překročil 28.000. K pondělku s onemocněním zemřelo 28.038 lidí, úmrtí ale v posledních dnech přibývá pomaleji než dřív. Nově potvrzených případů koronaviru bylo v pondělí 3843, nejméně za pracovní den od 30.listopadu.

8:49 - Indie dnes ohlásila 161.736 nově potvrzených případů nákazy koronavirem za uplynulých 24 hodin, což podle agentury Reuters znovu představuje nejvyšší denní přírůstek koronavirové nákazy na světě. O den dříve indické ministerstvo zdravotnictví registrovalo 168.912 nově nakažených, čímž země v celkovém počtu dosud odhalených případů koronaviru SARS-CoV-2 předstihla Brazílii.

8:28 - Německá vláda dnes bude jednat o novele zákona o potírání infekčních chorob, která by umožnila zavádět celoněmecká opatření nehledě na postoj spolkových zemí. Ministr zdravotnictví Jens Spahn bude jednat s očkovací komisí Stiko, jak postupovat s druhým očkováním lidí do 60 let, kteří jako první várku dostali AstraZeneku.

8:15 - Ve dvou záchytech brazilské mutace koronaviru na Děčínsku nešlo o novější agresivnější a nakažlivější variantu viru, ale méně schopnou mutaci z loňského roku. Sdělila to šéfka Národní referenční laboratoře pro chřipku ve Státním zdravotním ústavu Helena Jiřincová, píše dnešní Právo. Další dva záchyty starší, méně nebezpečné brazilské mutace odhalila koncem února Fakultní nemocnice Brno.