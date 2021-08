Pojišťovny řešily stovky případů nákazy a karantén klientů v cizině

Pojišťovny v letošním roce řešily vyšší stovky případů, kdy klienti v zahraničí onemocněli nemocí covid-19 nebo byli umístěni do karantény. Proti loňsku, kdy se ale cestovalo kvůli pandemii mnohem méně, jde o výrazný nárůst. Vyplývá to z ankety ČTK mezi největšími pojišťovnami. Samotné onemocnění covid-19 není podle nich tak časté jako umístění do karantény.

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK