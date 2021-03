Prodloužení intervalu mezi dávkami vakcín není podle Blatného řešením

Prodloužení intervalu mezi dvěma dávkami vakcíny proti covidu, které navrhují odborníci, situaci nevyřeší. Je to jen odložení problému, uvedl na twitteru ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Podle něj by se muselo přeregistrovat 180.000 lidí a v dubnu by zdravotníci podávali v podstatě jen druhé dávky a neměli dost očkovacích látek pro nové zájemce. Konečné rozhodnutí padne v pátek.